Cagli, l’Udc: "Scudocrociato sempre presente in Regione"

L’Udc di Cagli esprime il proprio compiacimento per l’elezione di Luca Marconi nel Consiglio Regionale delle Marche e lo fa con una nota del presidente provinciale Marcello Mei (foto) e del segretario di sezione Stefano Mei: "Lo Scudocrociato è l’unico simbolo di partito presente da sempre nell’assemblea Regionale fin dalla sua istituzione nel 1970 anno in cui ebbe inizio la prima legislatura ed iniziò l’attività del Consiglio. Nel corso di queste 12 Legislature i democratici cristiani sono sempre stati rappresentati nella Assemblea legislativa regionale ricoprendo anche incarichi importanti. Vogliamo ringraziare per il supporto dato alla attività del partito il Sen. Antonio DePoli Segretario Politico nazionale e Parlamentare eletto nel collegio Marche Nord, il Coordinatore Regionale Antonio Saccone, il Coordinatore Provinciale Vittoriano Solazzi che hanno dato corpo ad una lista di candidati i quali hanno contribuito con il loro impegno all’elezione di un nostro rappresentante. La azione di attiva collaborazione con i partiti di centro-destra nel corso dei 5 anni passati anche con il contributo del nostro rappresentante in Consiglio Dino Latini, che ha ricoperto in modo esemplare il ruolo di Presidente del Consiglio Regionale, ha portato a risultati importanti che gli elettori hanno apprezzato e premiato nelle recenti elezioni". "Notiamo – conclude la nota- con soddisfazione che tra i candidati Udc alcuni hanno avuto un numero di preferenze ben superiore in molti casi a quello di tanti candidati di formazioni politiche maggiori e questo ci dà una rinnovata fiducia e la convinzione di un rafforzamento della nostra formazione politica con i volti nuovi e giovani che si sono uniti all’Udc in tutte le province, segno che la tradizione democratico cristiana ha ancora prospettive di crescita".