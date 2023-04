Cagli, nomi ed energie nuovi per il Pd: "Colmiamo le lacune"

Nuovo corso per la sezione del Pd dopo un periodo di inattività riapre la sua sede e si ripresenta alla cittadinanza con un nuovo gruppo e nuova energia. Il nuovo "Gruppo di coordinamento Pd di Cagli" è composto da Vittorio Mattioli Gracco, Elvezio Zanchetti, Ilaria Tarsi, Alessandro Formica, Fabiana Grilli, Sandrina Maggioli, Massimo Vantaggi, Sergio Giacchi e Silvia Serafini. "Il gruppo nel giro di poco tempo – si legge nel comunicato inviato dalla attuale portavoce del Pd, Sandrina Maggioli - si è consolidato, grazie anche alla partecipazione e il supporto di diversi iscritti e simpatizzanti molto motivati, che hanno a cuore il territorio, il benessere dei cittadini, il futuro, l’opportunità per i giovani, nonché lo studio di nuove prospettive per l’entroterra. Lo spazio del circolo Pd dovrà quindi in futuro, proporsi come forte riferimento per momenti di analisi condivisa, ascolto, confronto. Si è svolto recentemente il congresso di circolo, con la votazione del nuovo segretario nazionale del Pd, anche a Cagli si è istituito il seggio ed Elly Schlein è risultata la candidata vincente. Dopo questo primo importante passo rifondativo, è proseguita la fase di inizio tesseramento ed, i già iscritti, i nuovi ed altri, hanno presenziato alla numerosa partecipazione all’incontro ’Insieme per la nostra comunita’ a Smirra di Cagli. Sono intervenuti, la segretaria provinciale Rosetta Fulvi, il vice segretario provinciale Gino Traversini, la responsabile di zona Cinzia Scardacchi. Il referente del coordinamento ha relazionato sul lavoro svolto, ponendo l’accento su quando dibattuto fino ad ora, ed articolando un dialogo costruttivo finalizzato soprattutto all’ascolto dei convenuti. Sarà quanto prima eletto il nuovo segretario e i consiglieri. Ora la nostra speranza è quella di proseguire su questa strada, affinché si possa colmare oltre che un innegabile vuoto politico ed istituzionale, una assenza sulla scena sociale che dura da alcuni anni. Vorremmo essere gli artefici di un attivo confronto, affinché non siano in pochi a decidere in merito a scelte fondamentali per il rilancio della realtà cagliese: scuola, lavoro, sanità, infrastrutture e contrasto al progressivo spopolamento del comune".

Mario Carnali