Cagli, parcheggi pubblici ai privati L’opposizione: "Scelta poco chiara"

Parcheggi pubblici a pagamento dati in appalto ad una ditta privata. Su questo, interviene il gruppo consigliare ‘Il Futuro in Comune’: "Come gruppo di minoranza siamo stati sempre attenti a questa vicenda dei parcheggi, che vede il suo primo manifestarsi nel maggio 2020, con la proposta della società privata alla gestione dell’aree pubbliche e di uso pubblico a pagamento. Abbiamo richiesto ed ottenuto incontri diretti con gli amministratori, fatto interrogazioni in consiglio, dato anche suggerimenti operativi. Saremmo intervenuti ben volentieri in eventuali incontri pubblici di presentazione e dibattito con la cittadinanza, se ve ne fossero stati. La questione vede innumerevoli variazioni di strategia e di accordi con la ditta privata con cui il comune di Cagli ha siglato una convenzione per le gestioni dei parcheggi del centro storico. Il tutto in un contesto di crescenti disagi per la collettività, di variazioni operative che ognuno ha potuto vedere anche in relazione ai lavori che si stanno effettuando o che stanno partendo (piazza ed edificio del teatro, attuale situazione dell’area di Sant’Emidio). Il fatto certo è questo: il Comune ha firmato un contratto di concessione di 8 anni a favore di una società privata che gestirà ed organizzerà lo stato dei parcheggi ad uso pubblico. Le parti hanno successivamente cercato di modulare e rivedere gli accordi iniziali, ma riteniamo che, pena un danno economico per l’Ente per un eventuale annullamento della convenzione, non si poteva andare oltre per un chiaro conflitto d’interessi. Il progetto finanziario vede un canone concessorio in misura percentuale agli incassi, pari al rapporto tra gli incassi ed il canone stesso indicato nella convenzione, comprensivo del rialzo offerto in sede di gara, nella misura del 19,86%. A questo canone, verrà corrisposto al Comune il 50% degli incassi annuali eccedenti i 210.000 euro. Accordi economici diversi stabiliti tra le parti non ci sono ancora del tutto noti, ma il dato di cui sopra è quello fondamentale, lo spartiacque del dare e dell’eventuale avere. Prevederne il ritorno economico sembra cosa di difficilissima quantificazione, per valori ad oggi del tutto aleatori e per la formula non propriamente lineare. E’ chiaro come questo aspetto di natura economica non possa non pesare nel quotidiano, mettendo in contrapposizione gli interessi di chi deve incassare a chi si vede vessato ed intimorito dalla gestione di questa situazione". Non condividiamo questa scelta, dato che ha creato un sentimento di timore verso il vivere il centro storico della città, in una giungla di limitazioni e doveri quasi ostili, in un contesto divenuto oneroso e complesso. Queste strategie non erano nel programma elettorale e non è stata data la giusta e doverosa informazione".