Pesaro, si perdono sul Petrano, ritrovati dopo due ore

Il sentiero delle ammoniti a Cagli

Pesaro, 6 febbraio 2023 – Si erano incamminati lungo il sentiero delle Ammoniti, quello che da Secchiano arriva fino alle Smirre. Ma a un certo punto si sono persi, non riuscivano più a individuare il percorso, così hanno chiamato aiuto-

E’ successo ieri sera intorno alle 18.30. I due, lui 24 anni e lei 23, stavano passeggiando nel sentiero che incerti punti è anche innevato. Quando si sono accorti di aver totalmente perso l’orientamento non hanno esitato a chiamare i soccorsi.

Subito è partita una squadra dei vigili del fuoco di Cagli, che ha ripreso il sentiero da valle, cioè da Secchiano.

Un’altra squadra del Soccorso alpino è invece partita dalle Smirre. Non era infatti ben chiaro inquale punto precisodel percorso idue sitrovassero. Alla fine, intorno alle 20.45, la squadra del Soccorso alpino li ha trovati e riportati in salvo. Stavano bene, non hanno avuto alcun bisogno di cure mediche, ma solo di essere rincuorati per la spiacevole avventura vissuta.