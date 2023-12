Cagli, popolazione ancora in calo. Il 2023 si chiude a quota 8.031. Nuovi nati: 46. I morti: 118

Ancora un nuovo calo di residenti nel territorio comunale. Seppur contenuto anche questo 2023 si chiude con il segno meno con 8.031 abitanti rispetto agli 8.054 del 31 gennaio 2022. Quindi soli 23 in meno il saldo in questo 2023 ma c’è da registrare la presenza di 646 residenti della popolazione straniera. Senza gli oltre 600 abitanti provenienti da altre nazioni, i residenti locali sarebbero appena 7.400. Molto lontano dai dati di altri precedenti decenni con una popolazione che contava nel dopoguerra circa 14mila abitanti e con un calo progressivo avvenuto in cinquanta anni riferito ai 10.044 abitanti del censimento del 1970. Uno spopolamento progressivo e comune a tanti altri centri del nostro entroterra dovuto a vari fattori. Inoltre ad un tasso di popolazione anziana sempre più prevalente si contrappone l’inarrestabile fuga di molti giovani per scarse opportunità di lavoro o di realizzarsi ed aspirare ad una qualità della vita molto più moderna e remunerativa. Le famiglie presenti sono 3.659 delle quali 600 di provenienza straniera.

Nel dato prevale la presenza femminile di residenti con 4.104 unità, mentre gli uomini sono 3.927. Si sono trasferiti nel 2023 in altri comuni o all’estero 191 residenti, 101 donne e 90 uomini. Sono arrivati 236 nuovi residenti in questo caso con più uomini, 140 rispetto alle 96 donne. I decessi sono stati 118 con prevalenza donne (65) e 53 uomini. Per quanto riguarda le nascite sono state solo 46 in totale parità tra maschi e femmine. Infine il dato sulla popolazione straniera, prevalgono 115 residenti provenienti dalla Romania, 96 dall’Albania, 95 dal Marocco, 66 dalla Repubblica Popolare Cinese, 48 dalla Moldova, 10 dalla Germania e altri da altri varie nazioni.

Mario Carnali