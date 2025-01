Cagli, quanto entusiasmo per l’arrivo dei giocatori

Duecento bambini hanno preso parte all’evento organizzato ieri dalla Vuelle alla palestra Panichi Pieretti di Cagli in collaborazione con il Nuovo Basket Cagli che milita in Promoziome. Presenti il responsabile del club cagliese, Andrea Ciancamerla e la presidente della Polisportiva di cui fa parte, Erika Secci. "Esperienza bellissima - dice Marco Panichi, il nuovo consorziato della Vuelle -. Ringrazio squadra e società perché vedere i nostri ragazzini felici vicino ai propri beniamini è stata una splendida emozione. E’ importante che la squadra principale della provincia raggiunga anche questi territori, così si regalano anche stimoli per intervenire su strutture che sono ormai al limite. Speriamo che questa serata spinga qualcuno ad impegnarsi a favore dei ragazzi di queste zone per portare avanti i valori fondamentali dello sport. Intanto, parlando con il presidente Valli, abbiamo deciso di organizzare un camp estivo a Cagli con la VL".

Nicola Dolci, vice presidente della Carpegna Prosciutto, è entusiasta: "La missione della Vuelle è agonistica ma anche sociale. Uno dei valori fondanti del nostro club è quello di promuovere l’aggregazione dei più giovani attraverso la cultura dello sport. Questa visita a Cagli l’abbiamo voluta per celebrare l’ingresso nel consorzio di Marco Panichi e siamo molto contenti di aver realizzato quest’evento insieme alla società di Cagli, che ha aderito al programma di affiliazione Vuelle nell’ambito del quale ci si scambiano metodologie di lavoro, sia sportive che didattiche. Vogliamo essere presenti nell’entroterra con altre iniziative, anche per coltivare i tanti tifosi che abbiamo fuori dalla città di Pesaro".

e.f.