Cagli ricorda Pantaleoni e Caponi con due memorial di scacchi

Due tornei di scacchi per ricordare due indimenticati giocatori cagliesi. Sono le gare disputate nel weekend, con il patrocinio del Comune e il contributo della locale agenzia della BCC Pergola e Corinaldo: il ’4° Memorial Leone Pantaleoni’ e il ’9° Memorial Leonardo Caponi’. Molti i partecipanti, arrivati anche da Pesaro, Fano e Gubbio per disputare i tornei organizzati dall’Associazione dilettantistica Scacchi Cagli al Ristorante-Pizzeria Pineta, in omaggio a Pantaleoni e Caponi, due figure importanti per la diffusione di questo gioco nel territorio. Il Memorial Pantaleoni ha riguardato scacchisti dai 16 anni in su: primo e secondo sono arrivati due cagliesi, Riccardo Aluigi e il presidente dell’A.d. Scacchi Cagli, Ubaldo Tomassini, terzo classificato è Sebastiano Lentinello. Al Memorial Caponi hanno partecipato ragazzi fino ai 14 anni: Pavel Leoni ha vinto la categoria ’under 14’, il cagliese Gabrio Venturi la categoria "under 12". A premiare Aluigi sono state la mamma di Caponi, Luciana Stroppa, e la figlia di Pantaleoni, Chiara. Durante la cerimonia sono stati ricordati altri due scacchisti locali scomparsi di recente, Manlio Tomassini e Frowein H. Hernst.

Mario Carnali