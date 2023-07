Cagli, sempre meno medici la contesa con Apecchio

I

Ancora disagi nella sanità nell’Unione Montana del Catria Nerone e a renderli pubblici è Ninel Donini ex consigliere regionale. "Da qualche settimana, sulla stampa e sui social, appaiono proteste di cittadini e di rappresentanti istituzionali per i disagi causati dalle carenze nel servizio di guardia medica. La situazione è comune a tutte le Marche, sia nelle zone costiere sia in quelle più lontane dal mare è più vicine ai monti, ma, in queste ultime, già depauperate di servizi sanitari e strutture ospedaliere, le conseguenze sono più pesanti. Non tanto per il numero dei casi, essendo la popolazione inferiore a quella dei grandi centri, ma per aver reso ancora più complicato il soddisfacimento di un bisogno di salute e per aver cancellato, nei cittadinipazienti, la sicurezza risposta al proprio problema di salute in tempi adeguati. In particolare colpisce quello che sta accadendo nel territorio dell’Unione Montana del Catria e del Nerone.

Precedentemente c’erano due unità nella guardia medica di Cagli, una per le esigenze dei ricoverati nell’ospedale di comunità e l’altra per le visite domiciliari ed ambulatoriali. Da un po’ di tempo la situazione è cambiata in peggio, c’è sempre il medico per le esigenze dei ricoverati mentre, per le visite domiciliari e ambulatoriali, occorre far riferimento alla postazione di Piobbico e Apecchio. È facile immaginare cosa possa accadere se in una nottata ci fossero più chiamate. Si provi ad ipotizzare il percorso di un paziente dei comuni di Cagli, Cantiano e Frontone, dovrà percorrere quarantacinquanta km all’andata ed altrettanti al ritorno o potrebbe dover aspettare l’arrivo del medico che dovrà percorrere la stessa distanza per recarsi al domicilio del paziente.

È nota la mancanza di medici in ogni settore e quindi anche nella guardia medica. Concordare tra i soggetti che hanno titolo a farlo, la presenza di una seconda unità, spostandola dalla zona di Piobbico ed Apecchio, a Cagli, perché geograficamente centrale rispetto al territorio, per evitare che aumentino i disagi per il cittadino e per lo stesso medico. I disagi della situazione attuale sono anche per i cittadini di Piobbico ed Apecchio, perché il medico potrebbe risultare assente per molte ore, impegnato per visite in territori lontani. Ci sarà una regia regionale in grado di cogliere queste difficoltà e risolverle? Sarà l’assessore regionale, con il supporto dei tecnici, capace di concordare nuove modalità per l’assegnazione delle sedi di guardia medica, in via temporanea ed in caso di emergenza, nell’interesse dei cittadini, della professionalità e dell’operatività del medico? Aspettiamo fiduciosi".

Mario Carnali