Cagli, una cascata di lavori: "Così sta rinascendo la città"

Con l’inizio del nuovo anno – fa sapere in una nota l’Udc di Cagli- guardando a quello appena trascorso si può notare con piacere che si concretizzano e stanno prendendo forma alcuni degli importanti progetti per i quali il Comune di Cagli ha ottenuto i relativi finanziamenti aggiudicandosi i bandi negli scorsi anni ossia: nuovo asilo nido, alloggi popolari in Via Lapis, restauro della storica fontana di Piazza Matteotti opera di pregio artistico notevole che abbellisce il nostro centro storico. Oltre a questo stanno procedendo anche i lavori per il nuovo presidio sanitario finanziato dalla Regione e che ospiterà Ospedale di Comunità e Casa della Comunità.

"Sono opere importanti per la nostra collettività – sottolinea con soddisfazione l’Udc di Cagli - che vedono l’inizio dopo un lungo e complesso iter burocratico e progettuale. Recentemente sono stati completati inoltre i lavori di efficientamento energetico del Teatro Comunale che da alcune settimane ha riaperto al pubblico con una importante manifestazione nel corso della quale è stato premiato un importante imprenditore cagliese mentre nelle settimane precedenti erano state inaugurate le nuove aree giochi per bambini nelle frazioni di Acquaviva, Pianello. Un periodo indubbiamente importante per la nostra collettività vista l’importanza delle opere in cantiere che miglioreranno i servizi o che torneranno a rendere attraente il centro storico."

L’Udc continua con una paragone: "Un momento questo che può essere paragonato agli anni ‘80 quando con la Giunta DC-PSI sotto la guida del Sindaco Mei e dell’Assessore Biscaccianti la collettività di Cagli vide in soli sette, otto anni la realizzazione di una moltitudine di opere e progetti come l’area artigianale, il bocciodromo comunale, la terza ala dell’Ospedale, la tribuna coperta del campo sportivo, il restauro del Palazzo Comunale, la nuova illuminazione pubblica, l’acquedotto di Monte Petrano, i campi sportivi di Pianello ed Acquaviva, il recupero e restauro dell’abside della chiesa di San Francesco, l’eliminazione dei tralicci dell’alta tensione dal pianoro del Petrano e varie altre realizzazioni."

Infine: "Ora l’Udc di Cagli auspica che il proficuo lavoro svolto dagli attuali amministratori per arrivare ai risultati citati prosegua negli anni a venire nella speranza di riportare la nostra cittadina al ruolo che merita in campo economico e del turismo potendo beneficiare della vicinanza a centri importanti."