Calano gli hotel, in città meno di 10: e per ora tengono gli agriturismi

Dal proliferare dei bed&breakfast al consolidarsi dei flussi da Nord e Centro Europa, fino alle nuove mire sul mercato nordamericano, anche nelle Marche il turismo sta cambiando. "Le strutture preferite sono ora quelle extralberghiere, che sono aumentate e migliorate di qualità, mentre calano gli hotel: a Urbino ne rimangono meno di 10 - spiega Federico Scaramucci -. Gli alberghi sono sfruttati soprattutto da gruppi, scuole e chi viaggia per lavoro. Tengono gli agriturismi, negli anni scorsi sorti in quantità, soprattutto perché c’erano fondi per realizzarli, e ora entrati nel turismo a tutti gli effetti: lavorano bene d’estate, anche perché offrono escursioni, attività e piscina, e d’inverno si salvano con la gastronomia, se hanno buoni ristoranti. Nonostante la grande crescita dei b&b, resistono, grazie pure agli interventi regionali per favorire l’apertura di servizi dedicati e alla crescita del vino marchigiano, che porta enoturismo destagionalizzato. Per quanto riguarda i b&b, a Urbino ne abbiamo tanti, oltre 70, e c’è stata un’enorme crescita di alloggi registrati su Aribnb: ce ne sono a centinaia, in zona".

Infine, in merito alla provenienza dei turisti, "nelle Marche arrivano soprattutto da Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto e Lazio, quelli italiani, e da Germania, Olanda, Belgio, Austria e Svizzera, quelli esteri. Pian piano stiamo recuperando anche gli statunitensi, ma è un mercato tutto da conquistare: qui viene soprattutto chi si muove in auto e quelli, come loro, che si spostano in aereo, cercano ancora le direttrici più note. Con Inside Marche Live stiamo lavorando a una piattaforma digitale rivolta a loro in cui inserire i nostri prodotti turistici per attirarli. Però serve aumentare i voli internazionali in arrivo ad Ancona, come sta provando a fare il nuovo amministratore dell’aeroporto".

n.p.