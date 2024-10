Calano le nascite, si iscrivono meno studenti

Calano le nascite e di riflesso, tra le altre cose, diminuiscono le immatricolazioni nelle Università. Resistono, anzi aumentano nelle telematiche. Ovvero gli Atenei online. E Urbino? Sulla questione dice la sua il sindaco Maurizio Gambini: "Abbiamo dimostrato massima collaborazione su tutti i fronti. Mai ne abbiamo fatto una questione politica, anche se l’opposizione in questi anni ha cercato di attribuirci la responsabilità di possibili momenti di crisi. L’obiettivo è continuare a lavorare per il futuro della città, anche a favore del nostro ateneo".

Come commenta la crisi?

"La crisi delle nascite e l’ascesa delle università telematiche sono fattori preoccupanti non solo per Urbino, ma per tutte le università e le città universitarie italiane. Sono fenomeni a cui assistiamo a livello globale, ma non ci dobbiamo scoraggiare, bensì dobbiamo affrontarli con consapevolezza e serietà sul piano nazionale e su quello locale".

Problemi di cui ci si accorge oggi ma cosa è stato fatto finora per venire incontro all’Ateneo?

"In questi 10 anni non ci siamo mai tirati indietro nel prendere decisioni importanti volte a sostenere lo sviluppo e l’attrattività dell’Ateneo. Siamo consapevoli che la nostra università sia una risorsa fondamentale e preziosa per la città, infatti abbiamo sempre dato risposte concrete alle esigenze che ci ha presentato. Ci siamo sempre impegnati a creare le condizioni affinché potesse lavorare al meglio, anche attraverso una maggiore integrazione nel tessuto sociale e nel contesto urbanistico".

Concretamente come?

"Abbiamo dato massima disponibilità per gli spazi: con il Legato Albani abbiamo garantito una nuova sede alla Scuola di Giornalismo, nuovi locali alla Scuola di Restauro e aule per le lezioni a Collegio Raffaello. Ogni anno concediamo gratuitamente alcune aperture del Teatro Sanzio, come mai era stato fatto in passato. Abbiamo messo a disposizione parte del Bocciodromo comunale, anche se avevamo altri progetti. Appena il rettore mi ha comunicato la necessità di ulteriori spazi per un nuovo corso, abbiamo inserito nel piano delle alienazioni il palazzo sede degli Uffici tecnico e urbanistica. Non abbiamo intenzione di vendere o affittare lo stabile ad altri se non all’Università o all’Isia. Abbiamo supportato l’ateneo nella progettazione della nuova Scuola di Scienze Motorie nell’area di Buca 1 e Buca 2 a Varea; ho chiesto personalmente alla Curia di concedere anche i loro terreni per completare il progetto".

Sul Petriccio invece, che è stata oggetto di discussione con la minoranza?

"Sul Petriccio è stata l’Università a chiederci di mettere a disposizione l’area, per questo ci siamo attivati subito nel modificarne la destinazione del Prg, rinunciando a qualsiasi altro utilizzo, e abbiamo realizzato l’operazione di permuta, così che l’Università potesse progettare una nuova struttura per la didattica e la ricettività degli studenti, mentre il Comune si è preso carico delle opere di urbanizzazione. Recentemente abbiamo portato in Commissione lavori pubblici la richiesta di UniUrb di utilizzare tutto il bocciodromo comunale per nuove palestre. In quella sede i consiglieri di opposizione, Crespini e Balducci, si sono astenuti, dichiarando che la struttura potrebbe essere destinata ad altri utilizzi; ciò significa che l’opposizione non è completamente d’accordo nel concedere all’Università lo spazio in via definitiva. Stiamo completando la ristrutturazione della Data, nella quale contiamo di creare nuovi luoghi di studio e aggregazione per giovani e studenti", conclude il sindaco Maurizio Gambini.

fra. pier.