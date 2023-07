Calci e pugni al mister Padre finisce nei guai

Non ha offerto alcun risarcimento. Ma ha chiesto di poter svolgere i lavori socialmente utili con cui pagare alla giustizia il suo conto per aver aggredito a pugni e calci, fino a fargli quasi perdere un rene, l’allenatore di calcio della squadra avversaria di quella in cui giocava suo figlio. Richiesta a cui ieri si sono opposte il legale della vittima e la procura. Il giudice ha accolto l’opposizione e rinviato a ottobre per dare tempo all’imputato, Emanuele Valeriotti, 40 anni, di Roma, di fare un’offerta congrua. Il fatto a Gabicce, il 18 aprile 2022, durante il torneo di calcio under 14. In campo, i giovanissimi del Terni contro quelli del Ponte di Nona di Roma. L’allenatore del Terni, Francesco Latini, 33 anni, interviene per calmare gli animi di due avversari. Ma il 13enne romano reagisce male. Tanto che il suo stesso allenatore lo sostituisce. Ed ecco che il padre del 13enne scavalca la recinzione, entra in campo e aggredisce Latini con pugni e calci, facendolo cadere. "L’imputato non ha neppure chiesto scusa, vediamo cosa succederà a ottobre" commenta il legale di Latini, avvocato Gianna Galliccia.

e. ros.