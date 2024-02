Calcinacci, ora il ritiro è a domicilio

Il Comune di San Lorenzo in Campo, in collaborazione con la Rieco spa, ha attivato il servizio di ritiro a domicilio di inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione: calcinacci, sabbia, ghiaia, mattoni ecc. "Per prenotare il ritiro a casa propria è sufficiente chiamare il numero verde 800.277.999 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18 – spiega il sindaco Dellonti -. Si tratta di un servizio che prevede il conferimento all’interno di un contenitore rigido a perdere della capienza massima di 30 litri, il classico bidone delle vernici, tanto per intenderci, oppure un altro equivalente. In alternativa a questo passaggio al domicilio, o per quantitativi di materiale maggiori, resta attiva la possibilità di portare i materiali al centro di raccolta di via Monte Catria, aperto il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18".

s.fr.