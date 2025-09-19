Calcio a 5

Dopo il successo del Memorial Nino Pizza, ecco che l’Italservice Pesaro 2.0 che quest’anno ha scelto di giocare in serie B sabato si appresta ad affrontare il primo impegno stagionale. Al PalaMegabox domani alle 14,30 i biancorossi ospiteranno la Buldog Lucrezia per la Coppa Divisione. Un debutto che si apre subito con un derby. I pesaresi sono nel girone 25 della Coppa Divisione, una competizione che vede di fronte le formazioni che sono iscritte a campionati nazionali, quindi dalla serie A, passando appunto per la serie B e alla serie A2 Elite e A2. Per la Buldog quella di sabato è la seconda partita di Coppa Divisone, dato che Pesaro nel turno precedente ha riposato. Lucrezia ha giocato quindi già un match contro i fanesi dell’Eta Beta. L’incontro è terminato con un pareggio: 4-4. Questo è un turno a tre. Chi vince tra Italservice, Fano e Buldog passa il turno. Per la compagine della presidente Simona Marinelli e del patron Lorenzo Pizza sabato giocherà con la Buldog che è in una categoria superiore, infatti gioca in serie A2, mentre l’Eta Beta è in serie B come Pesaro. Intanto l’Italservice è scesa in campo nel fine settimana scorso per l’amato Memorial Nino Pizza, in ricordo del papà di Lorenzo. Tanta gente e soprattutto la famiglia Pizza unita. Dal punto di vista sportivo si è visto un buon futsal e i padroni di casa alla fine hanno dilagato con il punteggio di 6-0 contro la squadra di Valmisa che milita in serie D. Dunque buoni segnali in vista della Coppa Divisione che ormai è alle porte. Una coppa che invece gli avversari di turno hanno già avuto la possibilità di assaggiare, pareggiando sabato scorso con l’Eta Beta Fano: "Usciamo da questa partita con la consapevolezza di essere ancora un cantiere aperto", afferma il mister di Lucrezia Elia Renzoni.

b. t.