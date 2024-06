Calcio a 5 Italservice conferma Tonidandel

Capitan Felipe Tonidandel (foto) e Matheus Barichello restano, per l’allenatore è quasi fatta, ma è ancora presto per annunciarlo, così come per un grande acquisto. La squadra, quindi, cambierà, ma l’obiettivo sarà sempre quello di essere competitivi e di continuare a far divertire. Salutano invece Davide Putano, Diego Pires, Giorgio Luberto e Murilo Schiochet. Per quanto riguarda quest’ultimo, la società ha provato in tutti i modi a trattenerlo, ma il giocatore ha ricevuto un’offerta importante e ha deciso di accasarsi altrove. "E’ stato un anno bello e pieno di soddisfazioni – analizza la presidente Simona Marinelli -, in cui abbiamo ritrovato un palazzetto gremito e tanto affetto da parte dei tifosi. Colgo subito l’occasione per rinnovare i complimenti alla Meta Catania per la vittoria dello scudetto. Ci sarebbe piaciuto ripartire dalla squadra che avevamo per una questione di continuità, ma tutto non è sempre così facile. Noi ci abbiamo provato, abbiamo parlato con mister Fausto Scarpitti e qualche giocatore importante, chiedendo loro di sposare di nuovo questo progetto, che non è più quello degli anni passati, in cui dominavano un po’ le spese folli e forse anche un po’ di incoscienza". E ancora: "Abbiamo vinto ben 8 trofei, bellissimi ed emozionanti. Abbiamo speso tanto, ora abbiamo capito che dobbiamo investire sulle basi, sui giovani, sul vivaio. Zero rimpianti, i calciatori vanno e vengono, la società resta sempre". Sul futuro: "Vogliamo continuare a lavorare, crescere, migliorare. Non si finisce mai di imparare. Vincere non è solo alzare un trofeo, vincere è avere con noi, da tanti anni, sempre lo stesso capitano, e vorrei che fosse scritto in maiuscolo perché Tonidandel se lo merita".

b.t.