Calcio a 5 L’Italservice cade nella capitale. Partenza impressionante poi la sconfitta

roma

5

pesaro

3

: Ducci, Isgrò, Anzini, Dimas, Avellino, Murilo, Ercolessi, Borolo, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo, Ceccarelli. All. D’Orto.

ITALSERVICE: Ricordi, Tonidandel, Barichello, Witting, Saponara, Gastaldo, Galliani, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi.

L’Italservice perde a Roma nella prima giornata del campionato di serie A. Eppure la partenza nella capitale era stata impressionante. Al 13’ Galliani segna il gol del vantaggio sfruttando un rimpallo del palo di Barichello (1-0). Pesaro è in trance e dopo neanche un minuto raddoppia con un tap in di Gomez su un tiro sempre di Barichello. E’ 0-2 per il team della presidente Marinelli. Ma su una punizione centrale a soli 12 metri dalla porta Dimas, il capitano dei laziali, accorcia le distanze dopo 60 secondi: 1-2. Dimas è scatenato e dopo un amen pareggia, saltando Galliani e sigla la doppietta: 2-2. Per i biancorossi è tutto da rifare.

I padroni di casa sono galvanizzati e con un palo di Ceccarelli hanno anche l’occasione del sorpasso. A 4’ dall’intervallo però il portiere pesarese Ricordi fuori dall’area per parare usa la mano. E’ cartellino rosso. Al suo posto tra i due pali entra Malservigi che è bravo a parare il rigore. Per 2’ l’Italservice gioca in inferiorità numerica. Ma Murilo di sinistro a 2’ dalla fine del primo tempo gonfia la rete e ribalta la gara: 3-2. Il momento magico dei locali prosegue. Biscossi a 45’’ dalla pausa porta i suoi sul 4-2, grazie a una imbucata di Dimas. Nella ripresa al 16’ Gastaldo su deviazione accorcia le distanze per gli ospiti (4-3). Lotta anche Oitomeia. Poi arriva la pallonata in faccia a Barichello costretto a giocare con una vistosa fasciatura sul naso. A 72’’ dalla fine Galliani non trova nessuno sul secondo palo. A 4’’ dal fischio Ercolessi a porta vuota chiude la sfida sul 5-3 per Roma. Beatrice Terenzi