Calcio a 5, raid punitivo negli spogliatoi. Aggredita la squadra dell’Italservice

Aggrediti con calci e pugni da una ventina di persone (tesserati e non) i giocatori, lo staff e i dirigenti dell’Italservice Pesaro, dopo il pareggio per 4-4 maturato sul campo del Benevento, valevole per il campionato di serie A di calcio a 5. I biancorossi, fa sapere la società dal proprio sito, sarebbero stati vittima di un’aggressione violenta all’interno degli spogliatoi al termine della gara: i fatti si sono verificati immediatamente dopo il triplice fischio. La squadra, rientrata negli spogliatoi, sarebbe stata raggiunta e aggredita da almeno una ventina di persone. Il tutto sotto gli occhi del commissario di campo, impotente.