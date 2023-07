Calcio: doppio appalto Lavori in corso al Benelli E a Villa San Martino un fondo artificiale da “D“

Sarà una vera e propria doppietta per i campi da calcio della città: da una parte prosegue, nel rispetto del cronoprogramma previsto, il cantiere dello Stadio Benelli con il rifacimento del fondo del campo sportivo, dall’altra si apre lunedì prossimo, l’intervento sul campo da calcio di Villa San Martino. "Per entrambi, l’amministrazione comunale ha previsto lavori per realizzare una superficie di gioco al top dell’efficienza grazie al manto in erba artificiale di ultima generazione, con drenaggi profondi. "Il cantiere di Villa San Martino è stato consegnato e lunedì daremo il via vero e proprio all’intervento – spiega Riccardo Pozzi, assessore al Fare – da 850mila euro che sarà eseguito dalla Delfino Sport srl di Teramo".

La ditta che si è aggiudicata il bando di gara "unico" per il quale erano previste oltre a quelle all’impianto di Villa San Martino anche le operazioni di ristrutturazione al Benelli (900mila euro il valore delle opere) che dopo il collaudo del sottofondo richiesto alla Lega Nazionale Dilettanti, prevedranno a breve la posa del manto e la collocazione delle panchine interrate che permetteranno un restyling nuovo e moderno. "In entrambi i casi si tratta di interventi sentiti, urgenti e condivisi – sottolineano gli assessori Riccardo Pozzi e Mila Della Dora – previsti per due degli impianti sportivi più vissuti della città. I lavori permetteranno di svolgere in sicurezza i campionati e permettere a migliaia di sportivi di avere un luogo adeguato e performante in cui fare allenamento e svolgere le competizioni". Sono certo più numerose le partite ospitate dal campo di via Togliatti, gestito dall’Asd Villa San Martino, società sportiva fondata nel 1970 che ad oggi conta 400 tesserati e 30 allenatori.

"La nuova superficie in erba artificiale – dice l’assessore Riccardo Pozzi – permetterà di usare maggiormente il campo. Di certo si potrà programmare l’attività sportiva indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Dopo l’intervento programmato sarà garantita l’omogeneità della qualità del manto erboso su tutta la superficie del campo di Villa San Martino. Inoltre le fibre di ultima generazione sono più resistenti all’usura e ai raggi UV, sono anti-abrasive e intessute su un particolare supporto drenante. Il sistema manto in erba artificiale – conclude l’assessore – presenta migliori caratteristiche di sofficità, elasticità, resistenza all’usura, ed evita l’effetto bruciatura sulla pelle dell’atleta in caso di caduta o scivolata". "Qualità performanti e, soprattutto, adeguate a un impianto che, dopo i lavori, – sottolinea ancora l’assessora allo Sport Mila Della Dora – sarà adeguato ai requisiti previsti dal Regolamento standard della Lega Calcio Dilettanti – e potrà quindi tornare ad ospitare i campionati Figc–Lnd sino alla Serie D".

Nel frattempo i lavori al Benelli vanno avanti spediti. La ditta Delfino Sport srl di Mosciano Sant’Angelo sulla carta dovrebbe completare il rinnovatissimo fondo erboso entro il 15 settembre. Con l’obiettivo di evitare gli allagamenti dell’ultimo anno. La Vis Pesaro ha già attivato il trasferimento temporaneo a Recanati fino alla metà settembre. Il che vorrebbe dire giocare in trasferta per almeno due partite. Ma bisogna anche dire che ancora non si sono dec isi i tempi di avvio delle giornate del campionato di Serie C.

Luigi Luminati