Calcio femminile sottovalutato: merita di più

Mi piace moltissimo il calcio, non è un semplice sport: è un linguaggio universale che supera barriere culturali e sociali. Mi affascina soprattutto Il calcio femminile: negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, con campionati sempre più competitivi, un aumento di pubblico e un maggiore interesse mediatico. Tuttavia non riesco a fare a meno di notare le grandi differenze rispetto al calcio maschile. Mi dà fastidio vedere come il calcio femminile venga sottovalutato: molti ancora lo considerano meno spettacolare e meno fisico ma non è così. Il livello tecnico è altissimo e, in molte occasioni, le calciatrici dimostrano un’intensità e una passione straordinarie. E’ un calcio più autentico in cui non esistono le stesse polemiche o le simulazioni presenti in quello maschile. Un’altra cosa che mi colpisce è la disparità tra gli stipendi e quelli femminili sono ancora molto più bassi. Nonostante ciò il calcio femminile sta prendendo piede e penso che sia solo questione di tempo e anche il calcio femminile raggiungerà presto il livello di popolarità che merita. Personalmente mi auguro che il calcio diventi davvero uno sport per tutti, senza distinzioni di genere. Non dovrebbe esserci differenza tra un ragazzo e una ragazza che vuole diventare calciatore o calciatrice. Il talento e la passione dovrebbero essere gli unici criteri che contano.

Madad Marwa, classe 2ªD