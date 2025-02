Calcio: il dibattito sullo stadio : "Scelta scellerata vent’anni fa. Ma ora si può fare con i privati"

Lo stadio? Un problema irrisolto da troppi anni. L’ex consigliere comunale Massimo Cesarini riavvolge il nastro: "Non è una novità che lo stadio risulti inadeguato sia sotto il profilo strutturale che sotto quello dell’ordine pubblico essendo situato nel bel mezzo di un quartiere popoloso. Circa 20 anni fa, quando sedevo nei banchi del consiglio comunale in quota alla maggioranza avevo fortemente sostenuto, unitamente ad altri consiglieri, la necessità di dotare la città di un nuovo stadio adeguato alle esigenze calcistiche del tempo. Tale spinta si concretizzò in un atto di indirizzo del consiglio comunale che ne prevedeva la sua realizzazione unendo le forze del pubblico con quelle del privato".

Alla Torraccia. "Si era individuata un’area vicina al palazzo dello sport della Torraccia pensando di realizzare in quella zona la nuova cittadella dello sport; lì doveva realizzarsi il nuovo stadio, con anche punti di ristoro, unitamente ad almeno un campo di allenamento. Lo si doveva realizzare con la disponibilità di un imprenditore privato che si era fatto avanti; in cambio gli sarebbe stato concesso di gestirlo per almeno 30 anni oltre all’opportunità di un’area edificabile. L’imprenditore si era inoltre impegnato a riqualificare la zona ove insiste l’attuale stadio lasciandovi un campo di calcio per il quartiere e nella stessa zona avrebbe potuto realizzare strutture abitative. Nella delibera del consiglio comunale era stato anche indicato, proprio a tutela dell’ente pubblico, che i lavori per il nuovo stadio avrebbero dovuto iniziare contestualmente a quelli per l’edilizia privata. Dopo un po’ di tempo, quando era tutto pronto per partire, con una scellerata delibera di giunta, che contravveniva agli indirizzi che aveva allora dato il consiglio comunale, si dava l’ok al privato per la realizzazione degli appartamenti dietro fideiussione di 600.000 euro. Il risultato finale è stato che si sono realizzati nuovi appartamenti ma del nuovo stadio neppure l’ombra. Steso questo pietoso velo sulla vicenda, che fu anche uno degli elementi che mi allontanarono dalla maggioranza di allora, non vedo difficoltà insormontabili per la realizzazione di un nuovo stadio purché lo si voglia fare".

Cesarini indica la soluzione: "E’ impensabile che l’ente pubblico possa accollarsi tutta spesa per il nuovo impianto. Il pubblico potrebbe intervenire per una parte (magari accendendo un mutuo) e per il resto occorre ricercare la collaborazione di attori privati disponibili che sicuramente ci saranno: ovviamente il tutto va monitorato con attenzione per non commettere gli errori del passato. Tra l’altro sono già state realizzate altre strutture pubbliche nel passato, anche di maggior importanza dello stadio. Inoltre, in questo particolare momento, la realizzazione di un’opera pubblica potrebbe costituire un importante volano per l’economia locale e dare a Pesaro uno stadio come la città merita".

d. e.