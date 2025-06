Calcio Marche: cambiamenti e nuove nomine tra Fossombrone, Senigallia e altre squadre

Ieri pomeriggio il Fossombrone ha comunicato ufficialmente che dopo 6 stagioni (ricche di successi) si sono divise le strade con l’allenatore Michele Fucili. Sempre ieri anche la Vigor Senigallia ha ufficializzato che a guidare per la prossima stagione la squadra (in serie D) sarà Giuseppe Magi ex K Sport Montecchio Gallo. Sempre il Senigallia però riguardo i calciatori pare che sia interessata ad Urso, difensore centrale del Fossombrone. La K Sport Montecchio Gallo ha in Yassine Belkaid il nuovo direttore tecnico. Affiancherà i confermati Ettore Mariotti e Matteo Mariani (direttore generale). Belkaid aveva vestito la maglia da calciatore dell’allora Atletico Gallo per 5 stagioni.

Sempre la K Sport per la sostituzione di Magi tra i mister papabili c’è anche Stefano Protti ex Sammaurense e in passato anche alla guida della Fermana. L’Urbania è molto vicina al centrocampista Gianmarco Conti del Fabriano Cerreto ma residente a Fano. Per guidare il Fossombrone dopo la chiusura del rapporto con Michele Fucili è spuntato il nome di Mauro Antonioli. Colpo grosso del Villa San Martino, dopo Lorenzo Paoli prelevato dall’Urbania è stato ingaggiato ieri l’attaccante Manuel Muratori del Sant’Orso e nel passato goleador dell’Atletico Gallo. II Muraglia ha annunciato l’affidamento dell’incarico di direttore sportivo ad Andrea Baffioni Venturi, che per diversi anni ha ricoperto ruoli tecnici all’interno della società. Sempre il Muraglia ha ufficializzato in Ivan La Volpicella il suo nuovo allenatore. Baffioni Venturi ora si attiverà per la costruzione della squadra. Alla Sambenedettese piace il giovane Riccardo Bongelli (classe 2006) nella passata stagione giocatore della Maceratese. Con il probabile arrivo sulla panchina dell’Ancona di mister Agenore Maurizi potrebbero arrivare i calciatori Alessandro Marchi, Antonino Fradella e Massimo Camilli, giocatori che il tecnico ha già guidato nella passata stagione in serie D (Roma City) . Il Monturano ha ingaggiato l’esperto centrocampista Matteo Petruzzelli, nella passata stagione alla Palmense. L’Olympia Macerata Feltria appena promossa ai playoff in Prima categoria (dopo 20 anni) ha annunciato che in maniera consensuale si dividono le strade con l’allenatore Andrea Cottini, il nuovo trainer sarà Marco Paci (maceratino doc) già responsabile del settore giovanile del Macerata Feltria e cercato anche dalla Vis. Andrea Cottini viene dato molto vicino alla Durantina Santa Cecilia. Si dividono le strade anche tra l’allenatore Gastone Boccioletti e il Real Mombaroccio, al suo posto arriva Gianluca Latini. Andrea Candiracci è stato confermato tra le fila della Viridissima Apecchio, società che ieri ha rinnovato il contratto anche con il giovane Elia Materni. Il Carpegna ha messo nero su bianco con l’esterno Vasile Prisacaru, ex Santa Cecilia.

Amedeo Pisciolini