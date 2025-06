Calcio marchigiano: movimenti di allenatori e conferme per la nuova stagione

Come succede sempre in questo periodo a movimentare il mercato per primi sono gli allenatori. Partendo dalla serie D (il girone F dove hanno militato le marchigiane) L’Aquila ha già scelto il mister per la prossima stagione, si tratta del trainer romano Sandro Pochesci (dimessosi a metà anno dall’Avezzano). La Jesina, club appena promosso in Eccellenza, ha scelto come nuovo allenatore (al posto di Mirco Omiccioli) Gianmarco Malavenda e come diesse Lorenzo Falcioni. Per Omiccioli è pronta la panchina della Nuova Alma Juventus Fano. Si sono divise le strade tra mister Mauro Antonioli e la Vigor Senigallia, molto probabilmente il team vigorino punterà su Beppe Magi attualmente alla guida della K Sport Montecchio Gallo e con tanta esperienza anche in serie C. L’Osimana ha invece confermato l’allenatore Claudio Labriola e il direttore sportivo Mauro Chiodini. L’Atletico River Urbinelli ha confermato Fabrizio Ruggeri. Il futuro dell’Urbania si chiama Antonio Ceccarini, urbaniese e con un passato (ottimo) da trainer alla guida di diversi club, tra cui Vis Pesaro e Urbino. L’ultima storica promozione dell’Urbania dall’Eccellenza a serie D fu proprio sotto la sua guida. L’Urbania ha inoltre ufficializzato la conferma di quattro calciatori: Bicchiarelli, Catani, Sarli e Temellini. In partenza invece Lorenzo Paoli (già giocatore della Vis Pesaro), ‘Lollo’ Paoli andrà a rinforzare il Villa San Martino (Promozione) che sarà allenato dal neo mister Matteo Crisantemi (ex settore giovanile). L’ex mister durantino Simone Lilli invece guiderà nella prossima stagione il Gabicce Gradara del presidente Gianluca Marsili che milita in Promozione e che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante esterno Thomas Montesi classe 2002 proveniente dall’Urbino dove ha militato nelle ultime 3 stagioni (Eccellenza) e in precedenza nel settore giovanile del Fano e a Cattolica. Sempre il Gabicce Gradara ha confermato il centrocampista Gallotti. Il Corinaldo si avvarrà per il prossimo campionato dell’allenatore Carlo Casucci. Ritornando in Eccellenza l’Urbino ha confermato l’allenatore Mariani. Dall’Audax Calcio Piobbico (che vorrebbe confermare mister Cipolla) passa all’Avis Montecalvo il difensore Matteo Rossi (classe 1996). Il Montecalvo (Prima categoria) potrà contare ancora sull’attaccante Tommaso Cocchi (classe 1997) reduce da 9 reti durante il campionato da poco concluso. Il Piobbico per la sostituzione di Rossi ha messo gli occhi su Gianmarco Vagnini (classe 1993) della Nuova Real Metauro. Il Real Altofoglia ha ufficializzato la conferma del trainer Thomas Melini (si tratta della decima stagione). La Viridissima Apecchio del neo mister Cantarini ha confermato il difensore Luis Ruci, i portieri Fabbri e Martinelli e i giocatori Vernarecci e Giovanni Rossi. Si dividono le strade tra l’allenatore Maurizio Renzi e il Pantano calcio. Dall’Eccellenza umbra (Pontevalleceppi) potrebbe arrivare il nuovo mister del Fabriano Cerreto, si tratta di Giacomo Del Bene.am. pi.