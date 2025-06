Calcio vietato nel lungomare di Pesaro, il sindaco: “Questione di sicurezza e decoro”

Pesaro 20 giugno 2025 - Hotel pieni, di sera lungo viale Trieste tutti i locali hanno i tavoli apparecchiati in mezzo alla strada per accogliere i clienti, ma evidentemente a rompere le uova nel paniere sono i ragazzini che prendono la... palla al balzo per iniziare a giocare a calcio in mezzo alla strada. E qualcuno deve aver protestato in Comune perché il sindaco Andrea Biancani ha sfornato una ordinanza per vietare di giocare a calcio sulla strada, e altre azioni simili, in viale Trieste e nelle piazze pubbliche ad alta frequentazione turistica “perché se proprio hanno voglia di sfogarsi vanno a giocare sulla sabbia e non in mezzo al viale”, dice il primo cittadino.

Che ne fa anche una questione di sicurezza: “alla fine pur essendo zona a traffico limitato è pur vero che i mezzi autorizzati devono passare così come la navette e ci sono poi anche i ciclisti. Per questa ragione abbiamo deciso di vietare di giocare a pallone in mezzo alla strada”. Un servizio, quello del controllo, che sarà tutto nelle mani dei vigili urbani che forse si vedranno anche costretti – perché i ragazzi sono ragazzi – anche a fare qualche inseguimento a piedi per il famoso fuggi fuggi generale.

“Molte segnalazioni di residenti e negozianti”

"Comprendiamo il desiderio dei più giovani di creare momenti di convivialità e divertimento, ma allo stesso tempo è nostro dovere garantire la sicurezza di tutti i cittadini, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici. In queste prime settimane di chiusura al traffico del lungomare ci sono arrivate numerose segnalazioni sia dei residenti, ciclisti, autisti di Ami, attività economiche e ricettive, che lamentano lanci di oggetti che possono recare pericolo alla sicurezza delle persone, e mettono a rischio l’integrità del patrimonio pubblico compreso il nuovo arredo verde di viale Trieste. In più - ricorda - nel lungomare transitano mezzi autorizzati e la navetta del trasporto pubblico, quindi giocare a pallone in mezzo alla strada è un rischio anche per chi lo fa”.

L’ordinanza: dove e quando

L’ordinanza sarà in vigore a partire da questo weekend, 21 e 22 giugno, fino al 31 agosto 2025 nelle strade e nei giardini pubblici di: viale Trieste, piazzale della Libertà, via Colombo, viale Zara, lungomare Nazario Sauro, piazzale D’Annunzio e largo Liviero. Sono esclusi i giochi effettuati dai bambini accompagnati dai genitori o adulti, con utilizzo di oggetti che per peso e consistenza non possono recare danno. Le multe vanno dai 25 ai 50 euro per coloro che non rispettano l’ordinanza.

“Il provvedimento non vuole penalizzare i giovani”

“Il lungomare, così come le piazze sono luoghi che in estate sono molto frequentati, anche da persone anziane e fragili, da famiglie e da bambini. L’Amministrazione è tenuta a prendersi cura della sicurezza e della serenità di tutti i cittadini, quello che si chiede è solo di giocare nei luoghi adatti evitando di creare disagio e pericolo per sé e per gli altri. Mi preme sottolineare che il provvedimento non vuole penalizzare i giovani, ma cerca di mettere un freno ad una pratica che può essere pericolosa anche per loro stessi, perché in viale Trieste, seppur con delle limitazioni, transitano mezzi pubblici e autorizzati”.