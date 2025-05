Calcio: Vukovic e Coppola salutano Pesaro, pronti per nuove sfide

Sarà una vetrina da ricostruire quella biancorossa nella prossima stagione. In questi ultimi giorni, tramite dei post su Instagram, alcuni giocatori che erano arrivati a Pesaro in prestito hanno già ringraziato la piazza mentre altri lo faranno nelle prossime ore. Il primo tra questi è stato Ante Vukovic, portiere classe 2004 di ritorno al Pisa. Alla prima esperienza tra i professionisti, il numero ventidue biancorosso ha fin da subito mostrato di che pasta era fatto, diventando una pedina fondamentale per lo scacchiere di Stellone. Grazie ad un’ottima organizzazione difensiva il croato è risultato il terzo portiere meno battuto del girone e per diventarlo spesso ci ha messo anche del suo. Grazie a dei prodigiosi interventi è riuscito infatti a rendersi protagonista soprattutto nella vittoria interna contro il Pescara e nei successi di Rimini e Ferrara. Vittorie di misura che in una straordinaria prima parte di stagione hanno permesso ai pesaresi un cambio di mentalità.

Un Pescara che per Vukovic è stato tuttavia croce e delizia. Se a novembre il portiere croato aveva stupito tutti, risultando impenetrabile agli uomini di Baldini, all’ andata dei Playoff è stato invece Gaetano Letizia a coglierlo di sorpresa. Il navigato terzino biancoazzurro con una perfetta conclusione da distanza proibitiva ha infatti concretizzato nel recupero di gara la doppia rimonta abruzzese, aprendosi così le porte verso la semifinale. Con un "grazie Vis, grazie Pesaro vi porterò sempre nel cuore" Vukovic, che proprio in maglia Vis ha raggiunto anche la convocazione con la nazionale under 21, ha voluto dimostrare la sua riconoscenza verso la piazza che lo ha fatto esplodere. Ad emergere a Pesaro non è stato però l’unico. Francesco Coppola per esempio dopo la straordinaria annata in maglia biancorossa potrebbe fare il doppio salto di categoria. Il Pisa, detentrice del suo cartellino, ci punta molto. Dopo aver rifiutato a gennaio un’ offerta da quattro milioni dal Lens in queste ultime ore ha alzato il muro anche al Tottenham. Autore di tre reti e tante ottime prestazioni nelle trentacinque gare in maglia pesarese il classe 2005, dopo essere stato un pilastro per Stellone potrebbe diventarlo anche per Filippo Inzaghi in serie A. Il Pisa infatti è consapevole di avere oro tra le mani ed è pronto a farlo esordire anche in massima serie. Con "una stagione intensa, fatta di lotte, sudore e passione. Abbiamo dato tutto, fino all’ ultimo minuto. Grazie Pesaro", ha messo un punto alla sua prima magica stagione tra i professionisti, quella che di fatto lo ha lanciato nell’ elite del calcio. Di questa elite ci farà parte anche il 2005 Alvin Okoro che così come il suo coetaneo Federico Tavernaro rientrerà a Venezia. I due, grazie alle loro reti al Rimini, hanno fatto sognare un’ intera città rendendosi protagonisti della gara Playoff al Romeo Neri. Nella seconda parte di stagione un’ importante contributo lo ha fornito anche Adrian Raychev che dopo aver salutato Pesaro con queste parole: "Stagione piena di emozioni, grazie Vis, Grazie Pesaro!" così come Vukovic e Coppola ritornerà a Pisa. Di Renzo e Peixoto faranno invece compagnia a Okoro e Tavernaro nel rientro a Venezia.

Lorenzo Mazzanti