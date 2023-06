’Calciomercato’ c’è l’assalto per i campioni

Prenotazioni da tutte le Marche e anche dalla Romagna, stanno arrivando a Comunica Media Agency per assicurarsi uno dei pochi posti disponibili all’interno dell’ex Chiesa di San Francesco, per assistere alla diretta da Fano di "Calciomercato L’Originale", la fortunata trasmissione itinerante di Sky Sport.

Un boom di ascolti e di presenze per le prime due serate, in cui la città della Fortuna ha ospitato prima Aldo Serena e poi Billi Costacurta, assieme ai giornalisti Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna. Stasera, invece, arrivano in città l’ex calciatore del Parma Lorenzo Minotti, il giornalista Gianfranco Teotino e la "voce" di tante telecronache di Sky Massimo Marianella. Tra le varie riprese che saranno realizzate per promuovere il territorio anche i due collegamenti con SkySport Tg24 che il giornalista Luca Marchetti effettuerà in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, il primo tra le 19 e le 19,30 il secondo tra le 20,30 e le 21.