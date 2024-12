Calciomercato: esoneri e nuovi acquisti in Serie D ed Eccellenza

L’ultimo fine settimana ha dato il benservito a diversi allenatori ed è iniziata la caccia ai rinforzi in vista della seconda parte della stagione sportiva. In serie D la Civitanovese che domenica sera ha esonerato Sante Alfonsi farà conoscere il nome del nuovo trainer dopo la partita con la Samb, per il momento la squadra è stata affidata al mister della Juniores Andrea Mercanti. Il Fabriano Cerreto che milita in Eccellenza dopo la sconfitta casalinga con l’Atletico Mariner (0-2) ha esonerato mister Riccardo Caporali. Scendendo in Prima categoria a guidare la Maior (Prima categoria) al posto di Giovanni Stocchi è stato chiamato Alberto Rondina, già vice fino a pochi giorni fa di Cornacchini all’Aurora Treia. Si sono separate le strade anche tra l’allenatore Andrea Salvi e la Durantina Santa Cecilia (2ª categoria).

Sul fronte dei giocatori l’Atletico Ascoli che milita nel girone F con il Fossombrone ha ingaggiato l’attaccante Lorenzo Didio classe 2004 proveniente dal Chieti ed ex Rimini. Il Matelica (Eccellenza) ha lasciato liberi i difensori Yaya Junior Wahi ed Ernico Mistura (ex Urbania). Si dividono le strade anche tra la Sangiustese e il difensore Manuel Herrera e il centrocampista Pavel Monceri. Due nuovi giocatori per la Recanatese (serie D): dopo aver prelevato Stefano Spagna, dalla Civitanovese arriva pure il centrocampista Gianmarco Pierfederici classe1996 e che nella stagione scorsa aveva giocato nell’Alma Juventus Fano. La Cagliese ha ufficializzato l’arrivo in prestito del centrocampista classe 2001 Sami El Karouachia ex Cantiano e fino a due domenica fa giocatore della Viridissima Apecchio.

Anticipata a sabato prossimo (ore 14,30) la partita tra K Sport Montecchio Gallo-Alma Juventus Fano valevole per la prima giornata del girone di ritorno che si doveva giocare domenica 5 gennaio 2025. Ieri c’’è stato l’accordo tra le due società. Sempre sabato si giocherà alle ore 16 alla Stadio ‘Bianchelli’ di Senigallia la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza Urbania-Chiesanuova. am.pi.