Calciomercato estivo Vis Pesaro: strategia vincente per una rosa completa

È destinato a concludersi in anticipo anche in questa nuova stagione il calciomercato estivo in casa Vis Pesaro. Proprio come già successo nella scorsa annata la volontà della dirigenza è quella di concludere la campagna acquisti prima dell’inizio del campionato.

Avere la rosa al completo prima di tutte le altre compagini del girone ha rappresentato per Stellone un enorme vantaggio che il tecnico non ha mai evitato di ribadire. Possibilità dovuta da una programmazione esemplare e da una continua ricerca di profili da aggiungere al proprio progetto. Come ribadito da Bosco in conferenza stampa per la Vis il mercato in entrata non si ferma mai e durante il corso della stagione si lavora al fine di presentarsi ai nastri di partenza della sessione estiva di calciomercato con i piani già ben delineati. Dopo l’egregio lavoro compiuto nella scorsa stagione, Menga, a campionato ancora in corso, ha già posto solide basi per le trattative che ora dovranno soltanto essere concretizzate. Il direttore sportivo, attualmente sospeso, può essere tuttavia formalmente sostituito dai tanti componenti che strutturano l’impianto dirigenziale biancorosso. Mettendo in pratica la teoria esplicata da Bosco "meglio un dirigente in più e un giocatore in meno" la Vis si ritrova oggi con un’organigramma societario di primissimo livello, equiparabile alle società di categorie superiori. Solo grazie alla cooperazione di più menti si riescono a conseguire risultati che appaiono sorprendenti soltanto ai meno esperti. In società infatti si era già consapevoli che il tempo avrebbe fatto emergere tutta la bontà di questo certosino lavoro. Ovviamente sono state poi le doti dei singoli a trasformare in realtà ogni speranza che veniva covata all’interno degli uffici biancorossi. Le intuizioni di Menga sul mercato e di Stellone sul campo hanno dato vita alla favola più bella dell’ultima stagione di Lega Pro che ora però non vuole più interrompersi. La Vis per Bosco deve diventare un vero e proprio gioiello e quest’ultima stagione dovrà dunque rappresentare soltanto una prima fase di sgrezzatura. La speranza che la perfetta complementarietà tra Stellone e Menga continui anche in futuro in casa Vis è tanta ma nel frattempo il lavoro non è stato interrotto.

Il mister tramite dei continui contatti con lo dirigenza pesarese sta già contribuendo a plasmare la rosa per la nuova stagione e le voci di un interessamento nei suoi confronti di Cesena e Juve Stabia sembrano essersi già placate. Se i romagnoli nelle ultime ore hanno infatti confermato la guida tecnica del club a Michele Mignani; a Castellammare si sta delineando una lotta a due tra Abate e Tesser per sostituire Pagliuca.

In attesa che la società scopra le carte e dichiari l’entità dei profili già individuati per rinforzare la rosa sono al momento il rinnovo di Tonucci e gli addii di Palomba e Obi le uniche certezze esplicitate da Bosco. Per Molina, che prima del fallimento degli estensi era vicino al ritorno alla Spal, così come per tutti gli altri rientranti dai prestiti ci sarà dunque l’occasione per essere valutati in fase di precampionato e nel caso di essere inseriti nel nuovo capitolo di favola che la società biancorossa è intenzionata a scrivere.

Lorenzo Mazzanti