"Calciomercato", il grande spot E così Fano va sempre in gol

Ridendo e scherzando nell’etere sono già volate 10 ore di messa in onda, delle 20 totali, che Sky Sport sta dedicando a Fano, dove "Calciomercato L’Originale", la fortunata trasmissione calcistica condotta dal trio Alessandro Bonan Gianluca Di Marzio e Fayna, trasmette in diretta ogni sera da lunedì scorso e fino a domani. "Una bellissima cartolina per la città, una visibilità straordinaria per le Marche e per Fano", hanno sottolineato il sindaco Massimo Seri e l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli al termine della seconda puntata, durante la quale sono state mostrate le immagini di Fano da ogni inquadratura: la Fano Romana, la Corte Malatestiana, il Museo Civico, il Pincio, l’Arco d’Augusto e poi ancora la promozione della Fano dei Cesari, della gastronomia, del Carnevale. Non sono mancate le simpatiche gag, tra le quali quella in cui i protagonisti della prima giornata hanno simulato una partita di calcio al Pincio, con Fayna che alle spalle della statua di Augusto ha crossato per Aldo Serena che ha ripassato la palla a Gianluca di Marzio per agevolare il tiro in porta di Alessandro Bonan… nella PortaArco d’Augusto difesa dal sindaco Massimo Seri che non l’ha fatto segnare.

Tra i tanti ospiti della trasmissione il più atteso dell’intera settimana era Alessandro Costacurta, che ha mandato in delirio i fanesi. Una folla lo ha atteso al San Francesco per chiedergli l’autografo e i selfie. Immagini che hanno inondato il web al pari delle storie da Fano che ogni giorno vengono caricate sul profilo ufficiale di Sky Sport che conta più di 3milioni di follower. Una visibilità senza precedenti per la città, che avrebbe potuto anche aumentare un po’ con il collegamento al Gran Galà organizzato per i 20 anni di Sky, previsto per martedì ma annullato all’ultimo per la morte di Berlusconi. Stasera, invece, sono attesi in città l’ex calciatore della Juventus e commentatore storico di Sky Giancarlo Marocchi ed un altro viso conosciutissimo della trasmissione, Paolo Condò. Mentre gli ospiti di domani non saranno le ultime presenze di Sky in città, perché domenica arriva anche Federico Buffa ospite di Generazione Futuro Festival. Tant’è che domani Luca Marchetti farà il giornaliero collegamento col Tg di Sky Sport delle 20,30 dalla Corte del Nespolo di palazzo Bracci Pagani dove alle 21 ci sarà il taglio del nastro del Festival a cui non ha voluto mancare Alessandro Bonan (ospite della scorsa edizione, ipnotizzato dalla bellezza della ’San Galgano’ fanese) accompagnato da Di Marzio, Fayna, Luca Marchegiani, Paolo Condò e Maurizio Compagnoni. Tiziana Petrelli