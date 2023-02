Calderoni e Caleo Spettacolo al Suffragio

Doppia rappresentazione, a ‘furor di popolo’, per lo spettacolo "The present is not enough" di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo (chiesa del Suffragio, sabato 18 febbraio, ore 21). Per la prima nazionale del progetto, alla rappresentazione serale, per la quale sono ancora disponibili alcuni posti, si aggiunge lo spettacolo delle ore 19.

A pochi giorni dal debutto al Kampnagel di Amburgo, The present is enough approda a Pesaro, ospitato nella chiesa del Suffragio, recentemente riqualificata. Un progetto che porta in scena con Giacomo AG, Tony Allotta, Gabriele Lepera, Fede Morini e Ondina Quadri che, utilizzando anche scene di nudo integrale, affrontano da più punti di vista le tematiche di genere e diversità. "Uno stato di eccitazione senza nome che carica l’ambiente – si legge nelle note allo spettacolo - uno struggimento, che sprofonda nel buio della notte, tumultuosa, un’intimità tra sconosciuti, e i denti marci, Wojnarowicz che si vuole suicidare, il buco di eroina ". Silvia Calderoni, attrice, performer e autrice, incontra Ilenia Caleo, performer, attivista e ricercatrice, nel 2012 al Teatro Valle Occupato nello spettacolo Animale politico project di Motus dando vita a un progetto comune tra residenze artistiche, atelier di ricerca e performance. Calderoni si forma artisticamente con la compagnia Teatro della Valdoca, di cui e` stata interprete in diverse produzioni. Dal 2006 e` parte attiva della compagnia Motus e protagonista di The Plot is the Revolution a fianco di Judith Malina, storica fondatrice del Living Theatre.

ma.ri.to.