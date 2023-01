Caldo estremo e record I dati sorprendono

"Il calore medio del verno è dunque presso di noi come a Venezia, Udine e Verona, che, nessuno ha mai decantato come luoghi di troppo rigido clima".

Alessandro Serpieri

Tratto da "Studi sulle temperature invernali nel clima di Urbino", 19 aprile 1863

Chi ha già raggiunto o superato i 45 anni di età ha vissuto le fasi estreme del clima del nostro territorio. I due principali parametri utilizzati per valutare gli andamenti climatici sono le temperature e le precipitazioni.

Dai dati validati dei registri che partono dal 1850, l’andamento termico di Urbino è risultato abbastanza stabile per circa 120 anni con temperature medie decennali tra 12 e 13°C. A questa lunga fase è seguito un breve ma importante raffreddamento tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 del ‘900, qui si colloca l’anno più freddo dell’intera serie, il 1980, con una temperatura media di 10,77°C. A conclusione di questo piccolo ciclo freddo le temperature hanno iniziato a salire repentinamente di circa 1,5°C fino all’anno 2000, il più caldo finora, con una media di 14,45°C, per poi stabilizzarsi intorno ai 14°C.

L’anno appena concluso ha impresso una nuova accelerazione, il record del 2000 aveva retto alle insidie dei caldi anni del secondo decennio del nuovo millennio ma nulla ha potuto con il 2022 che, con la media di 14,89°C, è salito con veemenza sul gradino più alto del caldo podio, superando il precedente record di quasi mezzo grado (+0,44°C).

Non poteva mancare in questa torrida estate anche il record di temperatura massima con 39,4°C registrati il 27 giugno ad eguagliare quella del 4 agosto 2017. L’annata eccezionale è dovuta al prolungato stazionamento degli anticicloni in sede mediterranea, lunghe fasi di alta pressione intervallate da brevi perturbazioni, testimoniate anche da altri parametri. Dal 1943 è l’anno record per la scarsa nuvolosità, 4,1 decimi di cielo coperto, secondo gradino del podio per i valori di pressione atmosferica, media annuale di 723,9 mm di mercurio (resistono i 724,1 del 2015). Secondo posto anche per l’insolazione, 2621 ore di sole dietro alle 2644 del 2011. La criticità principale ha riguardato le precipitazioni, terzo anno consecutivo sotto la media con distribuzione disomogenea; costante e progressivo sottomedia tra febbraio e luglio che ha portato al razionamento idrico.

Da agosto si è in parte riaperto il corridoio atlantico foriero di piogge, sempre mal distribuite, con l’eccezione di ottobre praticamente asciutto, che non hanno riportato alla normalità ma hanno almeno scongiurato il peggio. La grande energia accumulata, soprattutto dal mare, ha prodotto la tempesta distruttrice di fine settembre, talmente rara e potente da essere classificata come fenomeno con tempi di ritorno di mille anni. Il cambiamento climatico in sede europea sta spostando le aree di stazionamento degli anticicloni, trova sempre meno difficoltà a risalire in sede mediterranea quello sub tropicale (africano), si sta spostando leggermente più a nord quello delle Azzorre, spesso fungendo da barriera invalicabile per le perturbazioni atlantiche che ci hanno garantito per secoli le preziose piogge primaverili e autunnali. E’ preoccupante che l’andamento generale qui descritto si ripeta ormai da tre anni, vedremo se il 2023 saprà regalarci qualcosa di nuovo, forse il vero fascino della meteorologia è … l’imprevedibilità!