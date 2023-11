Calendario fatto col cuore per un pianoforte a Casa Rossini

Il Concorso Internazionale Musicale Pesaro come ogni anno amplia la sua attività musicale con altri oggetti creativi. Quest’anno l’ispirazione è partita dal Cuore e ha interessato la fotografia. E’ nato Il calendario ‘Fatto con il Cuore’ realizzato con le fotografie amatoriali del concorso coordinato da Alessandra Laurenzi. L’obiettivo, ambizioso, voleva presentare Pesaro in attimi di quotidianità. La giuria, presieduta dallo scultore Leonardo Nobili, ha scelto 12 bellissimi scatti: il mare, i parchi, le sculture, le attività, le scuole, il tempo libero. La giuria di esperti composta da Leonardo Nobili, Silvio Cattani, Rino Guarino, Giuseppe Tomasello, Francesco Uguccioni, Lello Natella. E la giuria popolare : composta da Mario Vacca, Elisabetta Giorgi, Luigina Barnabeo, Marco Trionfetti, Patrizia Coltrinari, Andrea Olmeda, Giovanan Gasperini hanno premiato i vincitori: Massimo Morreale, Mario Ciaruffoli, Vito De Palo, Mariana Tabara, Daniele Lazzari, Gabriele Bonazzoli, Eleonora Colombo, Francesco Sanchioni, Lorenzo Gimelli, Alfio Brunori, Gualtiero Vanni, Andrea Tinti. Tra i partecipanti al concorso una menzione particolare alla più giovane fotografa partecipante Elisa Ceccolini di Pesaro. Il calendario è stampato in 100 copie numerate da collezione e confezionate per essere cofanetto regalo. Sarà disponibile all’interno di Tipico.Tips in via Rossini e si potrà prenotare anche la stampa con cofanetto personalizzato o per occasioni speciali. Il costo del Calendario è di 10 euro. La vendita del calendario, sarà oggetto di raccolta fondi, promossa dall’Associazione Italiana Genitori, per contribuire all’acquisto di un pianoforte per realizzare un palcoscenico per giovani talenti all’interno di Casa Rossini. E proprio in occasione della Settimana rossiniana, in occasione del compleanno del Cigno di Pesaro che cade il 29 febbraio 2024, il Cuore tornerà a pulsare attraverso istallazioni creative. E’ Brunella Paolini, direttrice della Biblioteca a svelarci i segreti del diario antico a forma di Cuore, custodito tra i preziosi manoscritti del fondo antico dell’Oliveriana. "Ma il Cuore del CIMP è già presente in importanti siti internazionali e questo percorso – sottolinea la presidente Francesca Matacena – si estenderà a ricomprenderli: Kazakistan, Uzbekistan, Cina, Giappone, Australia".