’Calici di parole’, quei libri dal sapore di vino

"Calici di Parole" è stata presentata nella sede di Confcommercio, si tratta di sette appuntamenti che si terranno nella sede dell’associazione di categoria, per ‘degustare’ libri insieme ai vini locali.

"Una nuova iniziativa di promozione culturale ed enogastronomica – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – che diventerà annuale. Una rassegna nell’anno che precede Pesaro Capitale Italiana della Cultura, che va onorata con tanti appuntamenti di qualità. Presenteremo ben otto libri di sette autori, e avremo il piacere di degustare tanti ottimi vini grazie alla collaborazione dell’Ais" Convinto il sostegno del Comune di Pesaro: "Un’ottima iniziativa – ha proseguito il vice sindaco Daniele Vimini – in linea con Pesaro Capitale della Cultura. Interessante e stimolante l’abbinamento di libri e vini. Per tutto questo sosteniamo con piacere questa novità targata Confcommercio". Collabora a "Calici di Parole" il gruppo Terziario Donna: "Siamo molto contenti – ha evidenziato Patrizia Caimi – di partecipare a questa iniziativa. Teniamo molto alla promozione culturale e alla bellezza". A proporre le degustazioni di vini l’Ais: "E’ un piacere collaborare alla rassegna – ha continuato Raffaele Papi – durante la quale assaggeremo vini del territorio grazie al coinvolgimento di aziende della provincia e non solo, e anche olio". Ha concluso Barbara Marcolini: "Confcommercio è un laboratorio di idee e costantemente nascono iniziative molto interessanti che contribuiscono alla promozione e allo sviluppo turistico".

La rassegna scatterà il 5 maggio alle ore 18.30 con la presentazione del libro di Leonardo Marabini ‘I segreti dall’aldiqua’. "Partiremo – ha spiegato il vicedirettore Agnese Trufelli – con un libro di un autore di Bergamo, attuale Capitale Italiana della Cultura. Un romanzo noir, una storia appassionante, divertente e sconvolgente. Regalatevi un momento ricco di mistero, vini da degustare e una gustosa sorpresa". Gli altri appuntamenti il 17, 22, 29 maggio ed il 5, 12 e 19 giugno. Si degusteranno i vini delle cantine: Bucchini, La Collina delle Fate, Terracruda, Guerrieri, Incroci Bruni, Fiorini e Veggiari.

Luigi Diotalevi