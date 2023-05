’Calicity’, l’estate tutta in un sorso Così il vino si mescola alla cultura

"La città è in ordine e turisticamente pronta ad accogliere tante persone da tutta Italia e dall’estero - ha detto il sindaco Matteo Ricci - e Calicity, uno dei primi eventi post-alluvione insieme a Caprile Illuminata, ne è la dimostrazione". Il sindaco Matteo Ricci interviene alla presentazione di "Calicity. L’estate in un sorso" e ricorda che il peggio è passato: "In questi giorni abbiamo continuato a mettere in evidenza l’esigenza di avere degli indennizzi per i danni che ha causato il maltempo della scorsa settimana. Per fortuna – aggiunge il sindaco – ieri siamo stati inseriti nello stato d’emergenza, ma ora occorre allargarlo agli altri Comuni della Provincia danneggiati".

La terza edizione dell’evento di valorizzazione delle eccellenze enologiche e delle attività del centro storico cambia via, spostandosi a "Porta Sale", centro commerciale naturale di via Castelfidardo, via Mazzolari e via Mazza. Il festival dedicato ai produttori vitivinicoli di Pesaro e Urbino e agli esercizi commerciali è in programma sabato prossimo 3 giugno, dalle 18 alla mezzanotte, con il meglio delle cantine del territorio, musica, incontri e momenti di studio a tema. "C’è grande attesa per questo evento – ha aggiunto Francesca Frenquellucci, assessora alle Attività produttive –, che in pochi anni è già diventato un punto forte nel calendario degli eventi della città grazie alla collaborazione con i produttori, le associazioni di categoria, gli albergatori, i commercianti e gli artigiani. Calicity nasce come evento itinerante per vivacizzare i luoghi della città; quest’anno abbiamo deciso di collocarlo a Porta Sale, il centro commerciale che si è aggiudicato il bando del Comune. Sono state settimane di lavoro intense per gli organizzatori: siamo certi che, ancora una volta, pesaresi e turisti premieranno un’importante iniziativa che presenta l’intera filiera vitivinicola del territorio".

Saranno 24 le cantine presenti alla terza edizione dell’evento a ingresso libero, mentre nelle casse ticket (collocate alle 2 estremità di via Castelfidardo) sarà possibile acquistare i biglietti per 4 degustazioni a 15 euro. Il programma prevede nel giardino del ristorante Volta della Ginevra la presentazione del libro "Culture di Vigna" del giornalista Davide Eusebi e del sommelier Otello Renzi con degustazione guidata. Mentre il "Mistery Taste Game" è il gioco a premia a cura di allievi e docenti dell’Istituto alberghiero Santa Marta. L’associazione "Pesaro Segreta" guiderà i visitatori nello storico negozio di foto Ammazzalorso (in via Castelfidardo 15) che riaprirà per l’occasione e farà scoprire le immagini della vecchia Pesaro proiettate tra una macchina a soffietto e l’altra. Infine a far ballare il pubblico, sarà la musica di Joe Castellani & Blues Machine, live su piazzale degli Innocenti.