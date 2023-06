"Calicity", non solo vino Arte, giochi e musica

"Calicity. L’estate in un sorso", il festival dedicato ai produttori vitivinicoli di Pesaro e Urbino è in programma oggi dalle 18 alla mezzanotte, in via Castelfidardo, Mazza e Mazzolari (ingresso libero) con le migliori proposte delle 24 cantine del territorio provinciale. Per prepararsi al meglio agli appuntamenti che si snoderanno nel centro commerciale naturale di Porta Sale si potranno acquistare i biglietti degustazione in prevendita nella sede di Apa Hotels in piazzale della Libertà 10, al prezzo di 12 euro anziché 15. Numerosi gli appuntamenti "collaterali". I suoi banchi degustazione aprono alle 18, in via Castelfidardo. Alle 18.30, a "Luce di Carta" (civico 36 di via Castelfidardo), "MANIFES - TINTO", opera collettiva guidata dall’artista argentina Romina Tassinari . Alle 19, l’Enolibreria del Bardo (civico 27), proporrà "ESTRO-VERSO", la performance culturale trasversale in cui ai vini versati nei calici corrisponderanno versi poetici sul vino a cura di Scrivere Poesia Edizioni di Pietro Frattane, casa editrice pesarese.

A partire dalle 18, per tutta la durata di Calicity, ci saranno anche le due postazioni di "Giochiamo a dama!", realizzate da Agnese Pagliano (del laboratorio di ceramica di via Castelfidardo 55). L’associazione "Pesaro Segreta" guiderà i visitatori nello storico negozio di foto Ammazzalorso (in via Castelfidardo 15) che riaprirà per l’occasione e farà scoprire le immagini della vecchia Pesaro. A far ballare il pubblico, infine, sarà la musica di Joe Castellani & Blues Machine, live nel lato "mare" di via Castelfidardo.