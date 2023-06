Calicity, sorsi di successo Subito folla in centro Quando il vino incanta tra musica, giochi, poesie

In alto i calici per ‘Calicity – l’estate in un sorso’; il festival che volge alla sua terza edizione e che ha visto ieri ben 24 banchi d’assaggio sparsi tra via Castelfidardo, via Mazza e via Mazzolari, delle cantine più importanti della provincia.

Presenti all’appello una folla di pesaresi, e non, che non hanno perso occasione per sorseggiare i vini più buoni del territorio, passeggiando attraverso la cornice del centro storico che, anche quest’anno, si dimostra "perfetta per l’iniziativa. Dalla prima edizione ci siamo dati un obiettivo importante: quello della qualità – ha spiegato il vicesindaco Vimini durante l’inaugurazione della serata -, coniugandola però al contesto circostante che anche quest’anno ci da l’occasione di ragionare sugli spazi".

Tra i banchi d’assaggio anche la cantina "Di Sante" che, tra le tante, proponeva due produzioni di spicco: il "Giglio", un bianchello del Metauro superiore prodotto a Carignano di Fano, e il rosato "Illa" ideale per l’estate. "Chiedermi il vino più buono della nostra produzione è come domandarmi chi è il mio figlio preferito – dice il titolare Tommaso dell’azienda "Di Sante" e presidente di Coldiretti Pesaro e Urbino -, impossibile rispondere. Però, continuiamo ad essere entusiasti e contenti per ‘Calicity’, un’iniziativa che ci permette di ravvivare attraverso i prodotti del territorio il centro storico pesarese".

Ad essersi invece aggiudicato la medaglia d’oro a Merano è "Il famoso nel Convento", un bianco dell’azienda "Il Conventino" di Monteciccardo che "riporta un intenso profumo di agrumi ed erbe aromatiche mediterranee – continua Davide Tamburini, commerciale per Il Conventino -. Calicity è un’esperienza impegnativa ma assolutamente ripagata dalle tante persone che ogni anno non si fanno scappare l’appuntamento".

La serata, iniziata con la presentazione del libro "Culture di vigna" del giornalista Davide Eusebi e del sommelier Otello Renzi nel ristorante "Volta della Ginevra“, è proseguita fino alla mezzanotte tra giochi, poesia e musica dal vivo. "Una manifestazione che mette in risalto il buono del nostro territorio attraverso i vini e le cantine, valorizzando un pezzo del centro storico – ha concluso il sindaco Ricci -. Siamo molto contenti della riuscita dell’iniziativa".

Giorgia Monticelli