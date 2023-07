Call center dei disperati "Costretta ad attendere sotto il sole per ritirare farmaco indispensabile"

D’estate, è gioco forza, la condizione di fragilità di anziani soli e disabili si complica per l’oggettivo rallentamento nei servizi, nelle prestazioni specialistiche e nelle forniture. Insomma alle barriere architettoniche si sommano quelle burocratiche per cui l’utente scontra con ritardi; call center fantasma; uffici con andatura a scartamento ridotto. Caronte, l’anticiclone africano causa dell’impennata nelle temperature non aiuta, anzi inasprisce le difficoltà perché rintanarsi in casa è anche il consiglio dato dagli esperti per evitare di esporsi al rischio concreto di un colpo di calore.

Passare due ore con Massimo Domenicucci, presidente di ’Piattaforma solidale’, dà bene idea della questione. Il telefonino di Domenicucci (3398967459), a metà mattinata è rovente. La prima a chiamare, infervorata per aver dovuto ritirare un medicinale nella farmacia dell’Ast di via Alfano, restando in attesa, sotto il sole per oltre 20 minuti, è la signora Francesca Bertoni. "Mi muovo in carrozzina – ha osservato la signora –. Ogni 14 giorni, circa, mi faccio accompagnare da qualcuno perché il call center per avvisare del mio arrivo non risponde. Come è noto l’accesso alla farmacia Ast (l’unica di riferimento, specializzata nei medicinali salvavita e fondamentali) è escluso per via della scalinata all’ingresso. L’ultima volta ad accompagnarmi è stata una mia amica che non parla italiano: le ho dato un foglietto perché salendo le scale lei, potesse avvisare l’ufficio che io aspettavo sotto i medicinali di riferimento. Poi, come sempre abbiamo atteso il nostro turno. Ma la cosa che mi ha fatto ancor più calare le braccia, trovandomi in un contesto di sanità pubblica, è che non c’è alternativa per nessuno: si aspetta fuori al caldo, anche con Caronte. E non solo chi è penalizzato dalla barriera architettonica come me, ma anche tutti gli altri assistiti, con cui condivido la medesima priorità di assistenza. Tanto che l’amministrazione sanitaria, nel cortile esterno ha direttamente messo delle sedioline per l’attesa". Un’attenzione certamente gradita, ma che non solleva dal disagio e non risponde alle aspetattive dell’utenza.

"Se quasi tutte le sale d’aspetto dei luoghi pubblici socio-sanitari sono garantiti dalla climatizzazione – conferma Domenicucci – in via Alfano non è così: non si tratta di un luogo qualsiasi, ma di una farmacia di assoluto riferimento che risponde ad esigenza in cima alla lista. La sala d’attesa deve essere adeguata: è il minimo". Subito Domenicucci aggiunge: "Devo dire che l’amministrazione sanitaria, dopo l’uscita sul ’Carlino’ in cui segnalavamo l’inopportunità della scalinata d’accesso, ci ha fatto sapere che c’è un progetto di ristrutturazione per cui le barriere architettoniche non ci saranno più . Ci auguriamo che contestualmente si adegui anche la sala d’attesa". Mezzora dopo, a chiamare è una signora che non ha nessuno che la può accompagnare ad una visita prenotata: "Chi mi faceva il favore non può più. Chi posso chiamare?". Domenicucci arriccia il naso: sa che la ottuagenaria che vive sola a Vismara non se la passa bene economicamente. "Il taxi è fuori discussione. Oltreché per via del costo di cui la signora si preoccupa, non è la soluzione giusta perché lei ha bisogno di un mezzo attrezzato con il saliscendi – dice il presidente di Piattaforma solidale –. Anche la Croce Rossa è a pagamento. Gli unici sono i volontari dell’Auser che danno una risposta di trasporto sociale cioè gratuita. Il trasporto sociale è veramente un’esigenza prioritaria".

Solidea Vitali Rosati