"Calo demografico, occorre intervenire"

Urbino ha bisogno di un intervento urgente per fronteggiare il calo demografico e per aiutare l’Università e il sistema dell’Alta formazione – pilastro dell’attuale economia cittadina – a tutelarsi dagli effetti che tale fenomeno avrà sul medio-lungo periodo. Lo sostiene Federico Scaramucci, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, richiamando la preoccupazione espressa nei giorni scorsi dall’Ateneo Carlo Bo nei confronti della diminuzione delle nascite, con il rettore Giorgio Calcagnini che ha parlato di uno "scalino verso il basso" del numero di studenti in uscita dalle scuole superiori in arrivo tra qualche anno.

"Questo tema solleva interrogativi sul piano sociale, ma anche economico, culturale e accademico – dice Scaramucci –. Gli atenei italiani, come altri settori della società, rischiano di essere penalizzati dal calo del numero di giovani: tale scenario potrebbe incidere negativamente sul numero di iscritti agli studi universitari, riducendo le risorse disponibili, l’offerta formativa e la capacità di ricerca e d’innovazione del nostro Paese. Il calo demografico porta con sé implicazioni preoccupanti per le sedi universitarie ove gli Atenei hanno un ruolo importante per il vitalismo economico delle città, tra cui Urbino. Il sindaco Gambini e la sua Giunta ne sono consapevoli? E, se sì, quali proposte e soluzioni stanno mettendo in campo per affrontare la sfida? È necessario un intervento urgente e concertato da parte delle istituzioni politiche, economiche e sociali della città per affrontare il problema, certamente di non semplice soluzione".

Secondo il capogruppo del Pd, nel breve termine si deve sostenere il sistema dell’Alta formazione urbinate migliorando i servizi e la vivibilità urbana, così da salvaguardare uno dei pilastri dell’attuale economia cittadina. Nel medio-lungo termine, la soluzione sarebbe ripensare il modello economico e sociale di Urbino, puntando su nuove attività, valorizzando il patrimonio culturale e incentivando la creazione di nuove imprese.

"Entrambe le azioni richiedono un forte investimento sui giovani talenti – dice –. Investire nei giovani significa investire nel futuro di Urbino e del Paese. Occorrono politiche mirate per incentivare le famiglie, sostenere chi vuole vivere e studiare qui, ma anche per valorizzare il ruolo dell’Università come primo motore della città. Non possiamo ignorare le parole di Calcagnini, un richiamo forte e chiaro alla necessità di un impegno condiviso per contrastare le conseguenze del calo demografico. La sfida è trasformare questa crisi in un’opportunità per ripensare le politiche educative, sociali ed economiche di Urbino, creando un contesto favorevole per le nuove generazioni. Serve una politica forte, che provi a programmare e a fare scelte che guardano in avanti, invece di chiudersi sempre in se stessa, come l’amministrazione urbinate sta facendo. L’auspicio è che le parole del rettore stimolino un dibattito costruttivo e portino a soluzioni efficaci, che finora non abbiamo visto".

Nicola Petricca