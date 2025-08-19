"Calo di presenze?. A Marotta non c’è stato"

Calo di presenze in spiaggia e nelle strutture ricettive? "Qui a Marotta la flessione negli stabilimenti e anche negli alberghi, dai dati in nostro possesso, non c’è stata e, comunque, una eventuale diminuzione che dovesse essere sancita dai numeri ufficiali sarebbe estremamente contenuta".

E’ l’analisi che fa Cesare Rossi, presidente dell’Associazione Bagnini di Marotta e della Consulta del Turismo del Comune di Mondolfo. "In un’estate segnata dalle polemiche sul cosiddetto ‘caro ombrellone’ e da un calo generalizzato delle presenze turistiche in diverse località balneari italiane, Marotta si distingue come un esempio virtuoso di equilibrio tra qualità dell’offerta e sostenibilità economica – evidenzia proprio Rossi -. Anche quest’anno ci stiamo confermando come un meta turistica accessibile, con prezzi stabili e competitivi rispetto alla media nazionale, nonostante gli aumenti generalizzati degli ultimi mesi" Ma quanto costano ombrelloni e lettini a Marotta, la ‘Città del Mare d’Inverno’ di Enrico Ruggeri? "Qui da noi – riprende il presidente dei balneari – un ombrellone e due lettini per una giornata non superano i 25 euro e si tratta di tariffe in linea con quelle dell’anno scorso. Qualche struttura avrà effettuato ‘ritocchi’, perché magari non li aveva posti in essere l’anno scorso". Sul numero dei vacanzieri che stanno usufruendo degli stabilimenti marottesi, Rossi aggiunge: "Anche l’anno scorso serpeggiavano notizie su un calo di presenze nei nostri impianti e nelle strutture ricettive, ma alla fine si è rivelato infondato, tanto che il 2024 per Marotta si è rivelato, conti alla mano, il miglior anno di sempre. Per questo, io dico di attendere prima di tracciare un bilancio e di fare molta attenzione, perché, alla fine, potremmo avere delle sorprese positive". "Certo è – aggiunge il presidente dei Bagnini e della Consulta del Turismo – che se alla fine registreremo una flessione, la ‘colpa’ non potrà essere attribuita al rincaro delle spiagge, quanto, piuttosto, alla diminuzione generalizzata del potere d’acquisto degli italiani". Insomma, gente più attenta alla spesa ma, almeno a Marotta, ci sarebbe una sostanziale tenuta delle presenze e ciò, probabilmente, è anche il frutto del ricco calendario di eventi che ha portato e porterà nella cittadina balenare cesanense molti artisti di spessore con spettacoli a ingresso gratuito, come Rettore, Max Giusti e Mario Lavezzi che hanno fatto il pieno in Piazza Dell’Unificazione grazie alla kermesse ‘Mar80’. Sandro Franceschetti