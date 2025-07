Camarlinghi, affare fatto. Ecco Vezzoni, scuola Inter. Sala va a rimpiazzare Obi

La prima settimana di luglio, in linea con i tempi, il mercato della Vis decolla. L’annuncio ufficiale di ieri è quello di un attaccante, ma gli affari pressoché conclusi sono numerosi.

Dopo il ritorno alla base del portiere Daniel Fratti, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile vissino (biennale per lui), il volto nuovo è quello di Giulio Camarlinghi, acquisito a titolo definitivo: l’attaccante classe ’99, cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina e Livorno (con cui si è laureato nel 2017 campione d’Italia Berretti) arriva dalla Serie D: dopo Como, Sangiovannese, Montevarchi, Pro Livorno, Sorgenti e Serravezza Pozzi, nell’ultima stagione ha militato nel Desenzano, dove ha firmato 6 gol e 6 assist in 34 presenze. Piede destro, è una punta di movimento, come piace a mister Stellone. Ha firmato un triennale.

Affare fatto anche con Franco Vezzoni, 23enne argentino di scuola Inter, un centinaio di presenze in C fra Pro Patria e Foggia. Esterno di centrocampo, con i satanelli ha disputato le due stagioni recenti, l’ultima (23 presenze quasi tutte da titolare e un gol) di fatto conclusasi a marzo, quando la società l’ha messo fuori rosa dopo che il giocatore non si era accordato sul rinnovo di contratto. Da allora i rossoneri non ne hanno imbroccata una (6 ko di fila). La Vis non si è fatta sfuggire l’occasione di acquisirlo da svincolato.

L’uomo destinato a rimpiazzare Obi arriva invece dalla Lombardia: trattasi dell’esperto Jacopo Sala, classe ’91, centrocampista centrale, reduce da un anno di inattività. Ultima stagione (2023-24) al Rimini con 15 presenze. In precedenza Sala ha disputato 10 stagioni consecutive in A (fino al 2023) fra Verona, Samp, Spal e Spezia. Ecco poi un portiere over: Alessandro Guarnone, milanese, classe ’99, scuola Milan, esperienze all’estero, ultima stagione in D alla Vogherese con 23 presenze.

E veniamo agli under. Dallo Spezia sono in arrivo due elementi molto promettenti: il difensore Sebastiano Ebano, nazionale under; e il centrocampista Leonardo Franchetti Rosada, 24 presenze e 3 gol nella Primavera2. Entrambi classe 2007 e alla prima esperienza nel professionismo. Sempre via Spezia dovrebbe arrivare il difensore centrale Matteo Onofri, classe 2004, scuola Cesena, ultimo campionato da protagonista a Ravenna con 30 presenze da titolare e 4 gol nella stagione culminata con l’atteso ripescaggio in C.

Il canale col Venezia porterà in laguna Kevin Cannavò (affare fatto), mentre viaggeranno verso Pesaro il centrocampista Nicolò Berengo, 2005, 61 presenze, 10 gol e 7 assist in tre stagioni con la Primavera 2 lagunare; e Simone Ascione, esterno 2005 che ha già fatto la D ad Angri (4 reti) e assaggiato la C a Foggia. Sempre dal Venezia la Vis riavrà il prestito di Federico Tavernaro e Giovanni Di Renzo. Improbabile invece che il Pisa conceda per un altro anno Adrian Raychev. In fatto di partenze, oltre a Cannavò, è pressoché scontata anche quella di Riccardo Zoia, appetito da diverse società di B. Quanto a Orellana, chiuso da Di Paola, la Vis è orientata a cederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Infine la fumata grigia per quanto riguarda il colpo più importante: sull’attaccante Varela Diamanca, ex Torres di proprietà Reggiana e pallino del diesse Michele Menga, la Vis sta trovando la forte concorrenza dell’Arezzo: Pesaro ha offerto al giocatore un contratto di 4 anni, gli amaranto hanno rilanciato.

Preparazione. Confermato: la Vis svolgerà anche quest’anno il ritiro a Cingoli, dal 21 al 31 luglio, con alloggio all’Hotel Balcone delle Marche. Dopo la metà di luglio i giocatori cominceranno a presentarsi al Benelli per i test e le visite mediche.