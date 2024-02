Cambia il menù a scuola: gusto e sostenibilità

Anche la corretta alimentazione fa cultura. Per questo, il Comune di Pesaro, ha aderito alla terza edizione della Green Food Week promossa da FoodInsider, portando nei piatti delle mense scolastiche, "Un menù sostenibile, e gustoso – ha spiegato l’assessora alla Crescita Camilla Murgia – per far conoscere il cibo e la funzione degli alimenti, educare i piccoli a un’alimentazione corretta e alla sicurezza alimentare". Nei piatti di oggi, alunne e alunni hanno trovato delle tagliatelle al ragù di lenticchie, un tortino di verdure, insalata e tanta frutta. "Un pranzo che aiuta ad educare ad un consumo responsabile dei prodotti e a conoscere gli alimenti dal basso impatto ambientale".