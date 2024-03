Cambia la musica in centro storico. Gli intrattenimenti musicali nei locali saranno consentiti il venerdi, sabato e prefestivi fino all’una del giorno dopo, mentre il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica fino alle 24. Il consiglio ha approvato la modifica al regolamento (prima era prevista solo la riduzione dei decibel). "Una ‘norma ponte’ – chiarisce l’assessore Sara Cucchiarini – in attesa di formare personale interno all’ente abilitato alle rilevazioni fonometriche". Personale che dovrà fare un corso universitario e avere le certificazioni per la misurazione dei decibel. "Così potremo operare in autonomia – aggiunge Cucchiarini – sopperendo di fatto ai doveri della Regione Marche che oramai da anni non investe sul personale di Arpam che pertanto non riesce a coprire le esigenze dei rilievi acustici". Cucchiarini fa anche notare che è stato introdotto "un elemento premiante per i locali che investono nella insonorizzazione certificata, da allegare alla Scia e che, attraverso le nuove tecnologie, non procurano disturbo alle abitazioni vicine. Per loro vale il rispetto dei decibel e non gli orari".