Cambiamenti del clima e il nubifragio del ’64

"Un violentissimo nubifragio si è scatenato ieri sera su Pesaro e il litorale. Alle 19,30 il cielo si è improvvisamente incupito e nuvole bassissime hanno cominciato a gravare su tutta la zona. Raffiche di vento di inaudita violenza hanno sradicato alberi, fatto precipitare le tegole di molte case, infranto vetri. La forza del vento in certi momenti ha fatto suonare le campane". Lo scriveva il "Carlino" di Pesaro il giorno dopo. Le ho sentite anch’io, quelle di San Giovanni (foto), l’8 giugno 1964, di cui oggi è l’anniversario, quando "cambiamenti climatici in atto" al massimo voleva dire che prima c’era il sole e adesso no. In pieno relax in attesa di due eventi importanti, il matrimonio e le Olimpiadi di Tokio, tutta la combriccola era al mare, che allora voleva dire: tuffi dal trampolino, trangugiare crescioline e granite a getto continuo, decidere dove andare a cena, fare programmi per domani. Ma quel cielo così nero e basso, quel vento così sibilante era roba mai vista e sentita.

Come unica fu la fuga verso casa: la bici andava giù per il Corso come in una galleria del vento, allo sbocco su via Cavour una corrente uguale e contraria veniva su dal porto: il posto sbagliato nel momento giusto, andai giù come una carta da gioco strisciando fin verso la metà di via Mazzini, mentre suonavano le campane di San Giovanni. Erano le 19,45 e sembrava mezzanotte. Al mare e in città fu un macello, con la novità dei fulmini che cadevano come pioggia. "A Pesaro – scriveva sempre il ’Carlino’ qualche giorno dopo - ad alcuni mobilieri sono stati ordinati ben duecento capanni per un valore di circa ventiquattro milioni. Un centinaio saranno pronti fra sei giorni, gli altri tra due settimane. L’Azienda di Soggiorno ha ordinato ad una ditta di Bologna cinquecento ombrelloni ed altrettante sdraie. Dei primi ce ne sono arrivati 174, delle seconde 150; i rimanenti tra pochi giorni". Scherzi d’estate rispetto alla tragedia dei marinai fanesi morti annegati nel mare dalla tempesta. Esorcismo per un anniversario.

f.b.