Cambiano i seggi per ottomila elettori: "Faremo anche le navette"

Novità per oltre 8mila elettori sono emerse ieri in Consiglio comunale grazie all’interrogazione del consigliere comunale Emanuele Gambini. Per le prossime amministrative – in calendario l’8 e il 9 giugno – diversi locali in cui hanno sede solitamente 12 sezioni elettorali saranno interessati da lavori di ristrutturazione e quindi non potranno ospitare i seggi. "La diversa dislocazione dei seggi interesserà 8.428 elettori – spiega l’assessore Francesca Frenquellucci, alle prese con la riorganizzazione –. Per esempio le 5 sezioni elettorali di via Agostini, sede della ex scuola Mascarucci, sono state spostate in viale Trieste 236, nei locali temporanei dell’Istituto Dante Alighieri". L’edificio di via Agostini, infatti è stato alienato dal Comune e quindi non è più disponibile. In totale saranno quattro le sedi non più disponibili per le operazioni di voto: oltre alle sezioni dell’ex Mascarucci verranno dislocate le 3 sezioni ospitate dalla scuola Anna Frank, oggi oggetto di lavori demolizione e ricostruzione: approderanno nei locali del Quartiere Vismara, in via Basento. Poi i locali comunali di Pozzo Alto, con 1 sezione, saranno sostituiti da quelli parrocchiali; le 3 sezioni di via Petrarca 18, a Muraglia si sposteranno, a pochi metri, nel centro socio culturale Salice Gualdoni.

Esclusivamente per compensare il disagio degli elettori che da via Agostini dovranno andare a votare in viale Trieste, sarà attivato un servizio navetta gratuito. Proprio così. Non è la trovata per contrastare l’astensione, ma la soluzione che adotterà l’amministrazione "visto che è l’unico a comportare uno spostamento più significativo: gli altri – conclude Frenquellucci – sono tutti sotto il chilometro di distanza. Se abbiamo già inviato ai 18enni le schede elettorali siamo, invece, ancora in attesa del decreto che regolamenterà il voto del 8-9 giugno, fondamentale per la costituzione delle liste elettorali".

