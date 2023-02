Cambiare il medico è una missione impossibile

Per cambiare medico… serve un rimedio. Pare che in Urbino in questi giorni sia davvero un’impresa ottenere un semplice cambio del dottore di famiglia, un atto amministrativo apparentemente non complesso, che però spesso non si riesce a finalizzare a causa di code lunghissime allo sportello. Tutto nasce dal fatto che nel mese di gennaio sono andati in pensione in città due medici di base, a inizio mese il dottor Gabriele Scattolari e pochi giorni fa il dottor Alberto Aureli. Un bacino di cittadini non indifferente si è dunque trovato costretto ad andare agli uffici del distretto sanitario di via Guido da Montefeltro per la pratica di cambio medico, senza la quale addio ricette e impegnative.

Una situazione sicuramente non routinaria per l’ufficio Asur, che però non riesce a far fronte all’impennata di cittadini. "A fine dicembre – spiega Luigi Fedrighelli, uno dei pazienti che ora è senza medico – è pervenuta una comunicazione in cui si avvisava che il dottor Scattolari sarebbe andato in pensione e sarebbe stato necessario procedere al cambio. Nel mese di gennaio sono andato più e più volte a cercare di effettuare la mia scelta del medico, ma mi sono sempre trovato in fondo a file di quindici, venti o anche più persone. Tra l’altro, appena usciti dalla pandemia, tutti stipati in un locale stretto e chiuso".

La ragione di queste code però non è solamente data dal numero di pazienti interessati, ma anche dal metodo “anteguerra“. Prosegue Fedrighelli: "Arrivati lì, bisogna compilare come amanuensi un intero foglio scegliendo il nuovo dottore e indicandone uno di riserva. La digitalizzazione? Non sanno cosa sia!". L’operatore è uno solo, le scartoffie lunghe e annose e non è nemmeno detto che i due medici per cui si opta abbiano posto, finché l’operatore non verifica. Per un lavoratore impegnato nei giorni feriali, gli orari dello sportello sono effettivamente poco comodi: tre mattine dalle 9 alle 12 e un solo pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Se non si è pensionati, è difficile andare senza prendere un permesso. E se anche lo si prende, tocca fare i conti con la fila.

"Tutte le volte in cui sono potuto andare, ho dovuto desistere – chiude Fedrighelli – perché la fila non scorreva e non potevo aspettare ore. Un cambio o estensione degli orari per venire incontro agli utenti sarebbe auspicabile".

Ma le soluzioni alternative esistono: l’Asur di Fermo ad esempio ha attivato un comodo servizio via e-mail. Stessa regione, ma cose dell’altro mondo.

Giovanni Volponi