Cambio ai vertici dell’Anpi: Pagnoni lascia a Della Fornace

Cambio ai vertici dell’Anpi (Associazione partigiani). Paolo Pagnoni (foto) lascia dopo 15 anni d’impegno costante prima nella sezione "Leda Antinori" di Fano, per 10 anni, poi come presidente del provinciale. Tra le iniziative più importanti, il cartello di "Una mattina mi son svegliato" con le nove sezioni provinciali per raccontare la memoria storica e i suoi interpreti, e poi la rete antifascista, in tutto il periodo della pandemia, alla quale hanno aderito 15 soggetti tra partiti politici e associazioni culturali democratiche e antifasciste, proponendo in rete presentazione di libri e confronti sulla democrazia. E ancora la "Pastasciutta antifastista" in memoria di papà Cervi. Matilde Della Fornace è la nuova presidente.