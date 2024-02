Cambio al vertice del girone A. Ora sorride la Vis Canavaccio

Nel girone A c’è stato un cambio al vertice. La nuova capolista è la Vis Canavaccio, vittoriosa contro il Carpegna mentre è sceso al secondo posto il Tavernelle (1 punto di differenza) sconfitto a Tavoleto. Nella scala dei saliscendi e dei valori la Viridissima Apecchio grazie ad una lunga serie di risultati postivi (10) è andata ad occupare il terzo posto sorpassando il Macerata Feltria con cui ha vinto sabato per un gol a zero e sabato prossimo ci sarà il match Tavernelle- Apecchio. Dall’alto a scendere nel raggio di 7 punti ci sono 9 squadre come a dire: sarà un finale tutto da gustare! In fondo manca solo la matematica a condannare lo Schieti alla retrocessione. La quinta giornata di ritorno ha fatto registrare solo ben sette vittorie e solo un pareggio.

I NUMERI DEL GIRONE A. Il Macerata Feltria nelle ultime 5 partite ha raccolto solo 1 punto, stessa cosa per il Carpegna. 31 i punti di differenza tra la vetta e la coda. L’unica squadra a non aver ancora gioito per una vittoria è lo Schieti. Del Tavernelle l’attacco più prolifico (38 gol), dello Schieti quello più asfittico (11). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (9).

I BOMBER DEL GIRONE A. 11 gol: Luca Alpino (Carpegna) e Matteo Dionisi (Tavernelle). 9 reti: Lorenzo Ezelaj (Tavoleto). 8 reti: Soren Azalian (Tavoleto), Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano) e Luca Turchi (A. Sassocorvaro). 7 reti: Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Umberto Federici (Casinina), Simone Pagliari (Tavernelle), Simone Monaldi (Piandimeleto), Giacomo Biagiotti (Vis Canavaccio), Mirco Politi (O.Macerata Feltria), Azin Sorout (Vi Canavaccio) e Mario Romano ( Tavoleto). Seguono 4 calciatori con 6 reti a testa.

NEL GIRONE B il Cuccurano vince a Isola di Fano e recupera due punti dalla capolista Muraglia che si é accontentata gioco forza di un pareggio nel derby con l’Hellas Pesaro. Ora il Muraglia guida la graduatoria con 5 punti di vantaggio sul Cuccurano e 10 sul Csi Delfino Fano e Villa Ceccolini. Una classifica in alto quindi che ha già una fisionomia. Fanalino di coda il Real Metauro. Qui la differenza tra i due poli della classifica è di 37 punti.

I NUMERI DEL GIRONE B. Quattro pareggi quattro vittorie (2 in trasferta) nell’ultimo turno. 154 le reti realizzate, 3 in meno della settimana precedente. Del Muraglia l’attacco più prolifico (42), di contro quello che ha segnato di meno è del Real Metauro (13). La difesa che ha subito più reti (43) appartiene, suo malgrado, all’Hellas Pesaro, quella meno perforata è del Muraglia (solo 17 i gol subiti).

I BOMBER DEL GIRONE B. 13 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), 12 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia), 11 reti: Federico Tombari (Pontesasso), 10 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli), Alessio Scavolini (Muraglia) e Dylan Andretta (Villa Ceccolini), 9 reti: Andrea Manna (Isola di Fano) e Matteo Bocci (R.Urbinelli), 8 reti: Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), Matteo Galdenzi (Csi Delfino fano) e Mattia Campanelli (Arzilla), 7 reti. Guido Di Giuseppe (Muraglia). Seguono con 6 reti a testa 6 calciatori.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA (A e B). 1)Marinelli (Cuccurano), 2)Marchionni (Vis Canavaccio), 3) Zazzeroni (Ca Gallo), 4) Calabresi (Sassocorvaro), 5)Matteagi (Cuccurano), 6)Sabatini (Hellas Pesaro), 7) Silvi (Fortuna Fano), 8)Tombari (Pontesasso), 9)Romano (Valfoglia Tavoleto), 10) Cabello (Muraglia), 11)Salciccia (Apecchio). All. Lulli (Viridissima Apecchio). Arbitro Hoxha di Pesaro (Vis Canavaccio- Carpegna).

Amedeo Pisciolini