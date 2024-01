Camera, coi compensi cambia tutto

Tutti gli organi amministrativi della Camera di Commercio sono da oltre due mesi ‘congelati’. In realtà sarebbero scaduti da oltre due mesi perché la fine del mandato risale al 31 ottobre del 2023.

Una partita che ha riflessi anche sulla ‘costola’ pesarese perché in ballo ci sono diversi nomi: dal vicepresidente Salvatore Giordano fino al rappresentante per la Coldiretti, il fanese Tommaso Di Sante. Tra quelli che stanno bussando alla porta per un incarico nel Cda ci sono anche Amerigo Varotti come esponente della Confcommercio, dato per sicuro, fino a Moreno Bordoni come presidente della Cna regionale, altro nome in testa alla lista.

Stando alle associazioni di categoria sarebbe tutto a posto perché ci sarebbero anche dei patti. Perché la situazione che si è lasciata alle spalle il 31 di ottobre avrebbe di fatto già la benedizione della categorie.

Ma nonostante tutte queste premesse la Regione – a decidere è il presidente Francesco Acquaroli – non firma per cui tutto quanto è bloccato.

La ragione secondo alcuni sarebbe legata ai compensi. Prima le cariche erano tutte a titolo gratuite mentre ora sono stati decisi degli appannagi un po’ per tutte le cariche a partire da quella di presidente: 140mila euro l’anno. Nella sostanza, dicono molti osservatori, è partita la corsa.

m.g.