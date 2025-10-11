Camera di Commercio, la nomina. Giraldi segretaria generale: "E’ un’altra stimolante esperienza

Manca solo la presa d’atto e quindi la formalizzazione ufficiale dell’incarico da parte del ministero, per Deborah Giraldi per prendere il comando amministrativo della Camera di Commercio delle Marche, diventandone segretaria generale. Una poltrona, che dopo qualche mese di ’vacatio’, passa da un fanese, Fabrizio Schiavoni, ad una pesarese e cioè a Deborah Giraldi. Se tutti i tempi verranno rispettati – il problema è solo burocratico – Giraldi diventerà il braccio destro di Gino Sabatini, attuale presidente camerale, per l’inizio del prossimo mese di novembre.

Un ritorno a casa quello della Giraldi anche perché gli ultimi quattro anni li ha trascorsi a Roma al fianco del commissario alla ricostruzione per il post-terremoto. In prima battuta con Giovanni Legnini espressione del Pd e quindi con Guido Castelli che è invece un esponente di Fratelli d’Italia.

Figura conosciuta in città e negli ambienti amministrativi perchè Deborah Giraldi è stata dal 2010 fino al 2017 segretario generale del Comune quando alla guida della città c’era Luca Ceriscioli. Quel Ceriscioli che l’ha poi chiamata in Regione quando ha preso il comando delle Marche.

Incarico questo mantenuto fino al 2020. S’era parlato per Deborah Giraldi anche di un possibile traghettamento all’interno di Confindustria regionale. Passaggio che non è avvenuto per cui ha preso la strada per Roma con l’incarico negli uffici che curavano la ricostruzione dopo il terremoto.

Voglia di ritorno a casa? Potrebbe essere anche perché nella sua carriera all’interno delle amministrazioni pubbliche è passata anche attraverso incarichi in alcuni comunelli di Roma e per un anno ha diretto anche l’amministrazione di Porto San Giorgio.

"Non lo prendo come un ritorno a casa – dice Deborah Giraldi – ma come una nuova e stimolante esperienza anche perché si esce dal solo profilo amministrativo per entrare nel mondo dell’economia e delle imprese. Arrivo con grandi stimoli perché – e ne abbiamo già parlato con il presidente Sabatini – bisogna accelerare con la digitalizzazione e con le telecomunicazioni perché ci sono delle aree ancora scoperte sotto questo profilo ed è un gravissimo ritardo che penalizza tutta la regione. La ricostruzione? Devo dire che sono stati due anni quelli passati accanto a Guido Castelli di grande crescita sotto il profilo professionale e umano e per questo lo devo ringraziare. I tempi per assumere ufficialmente l’incarico di segretario generale della Camera? Dipendono da Roma e cioè dal ministero guidato dal ministro Urso. Se ho parlato con il presidente Sabatini? Certamente e subito dopo che la commissione ha scelto il mio nome. Penso che faremo un bellissimo lavoro di squadra a favore di tutta la Regione".

Il cambio di guardia alla Camera di Commercio per la posizione di segretario generale arriva dopo la rottura dei rapporti avvenuta qualche mese fa tra lo ’storico’ Fabrizio Schiavoni e il presidente camerale Gino Sabatini. Dissapori nati, sembra, perché l’amministrazione e cioè Schiavoni aveva contestato una delibera del presidente riguardante una assunzione. Situazione che è degenerata e che ha portato al ‘declassamento’ di Fabrizio Schiavoni dalla posizione di vertice, aprendo così quindi la strada ad una sua successione. Partita questa che si è chiusa qualche giorno fa quando per la prima poltrona della Camera regionale è stata scelta Deborah Giraldi, una pesarese doc, che vive in città anche se il lavoro l’ha portata per anni a dirigere molti comuni. Funzione questa che esce ora dagli orizzonti della Giraldi anche perché si è cancellata dall’albo dei segretari generali e quindi dalle amministrazioni comunali.

m.g.