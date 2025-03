Camera di commercio. Nuovo segretario, ma sarà condiviso

Tecnicamente si definisce “a scavalco“. Sembra burocratese maccheronico e invece è la definizione abbastanza consolidata riferita a un dirigente che svolge il suo ruolo in due enti o in due sedi diverse. Nel nostro caso, serve per definire la soluzione tampone individuata dalla Camera di commercio delle Marche dopo la mancata conferma di Fabrizio Schiavoni nel ruolo di segretario generale. Ebbene, al suo posto ci sarà Giada Grandi, segretario generale della Camera di commercio di Bologna, che fra breve si occuperà anche delle Marche: “a scavalco“, appunto. L’annuncio è stato dato dal presidente Gino Sabatini nella giunta camerale di ieri, la prima dopo le tensioni delle scorse settimane. L’altra novità è che Schiavoni potrebbe avere un incarico a Roma, ad Unioncamere, oltre a quello di dirigente della Conservatoria. Ma nella Camera di commercio marchigiana la situazione resta insolitamente tesa, tanto da far ritenere improbabile che l’annunciata nomina “a scavalco“ possa calmare le acque.

r. f.