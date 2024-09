Camere con vista sull’arte. Laura Sicignano disegna traiettorie teatrali d’autore

Sarà Laura Sicignano la protagonista del secondo appuntamento di Hotelabyrinth, progetto che prevede tre residenze multidisciplinari d’artista nelle camere degli alberghi pesaresi, al termine delle quali è prevista una performance, per restituire al pubblico la ricerca sviluppata dagli artisti nel periodo in cui hanno "abitato" quegli alberghi, intrusi tra i turisti, indagando il rapporto che si instaura tra l’architettura di un hotel e le vite che esso ospita.

Il progetto è sviluppato da Amat per Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, in collaborazione con Apa - Associazione pesarese albergatori. Laura Sicignano - regista, autrice, direttrice di teatro - attenderà il pubblico domenica alle ore 18 al Nouvel Hotel Des Bains al termine della residenza che proprio in quell’albergo ha preso avvio il 20 settembre. "Quando gli ospiti abbandonano le camere d’albergo – spiega l’artista - lasciano tracce: disordine, avanzi e frammenti di vita che il personale di pulizia raccoglie. Come si intrecciano queste storie di passaggi con le storie dei lavoratori degli hotel? Il mio spettacolo desidera raccontare il punto di vista del personale degli alberghi, esplorando il loro rapporto con le camere, vissute come luoghi di transito".

La storia. Laura Sicignano fonda nel 1994 il Teatro Cargo a Genova, di cui è direttrice e regista/autrice di oltre 40 produzioni. Dal 2002 al 2017 dirige il Teatro del Ponente e il Teatro di Villa Galliera, nuovi spazi inaugurati dal Cargo e due festival su tematiche di impegno civile. Dal 2018 al 2022 è direttrice del Teatro Stabile di Catania di cui concorre al risanamento economico e al rinnovamento artistico. Terminato il mandato catanese, torna a Genova dove, dal 2022 ad oggi, dirige due regie prodotte dal Teatro della Tosse, produce un disco, un podcast, una regia per il Teatro Nazionale di Genova, di cui attualmente è consulente e una regia per il Teatro Stabile di Catania. A settembre 2024 esce per Il canneto editore il suo primo romanzo "La lingua bruciata N.Y. 1911".

Ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero per regie e drammaturgie. Alcuni suoi testi sono pubblicati e tradotti in diverse lingue. I suoi lavori trattano di storia e memoria, storia delle donne, eroi perdenti e dimenticati, viaggi nello spazio e nel tempo. Hotelabyrinth, che ha preso il via la scorsa settimana all’Hotel Atlantic con il musicista e cantautore Paolo Benvegnù, volgerà al termine il termine il 6 ottobre con il coreografo Giuseppe Sanniu all’Hotel Metropol. L’ingresso è libero ma la prenotazione è consigliata. (Info: Teatro Rossini 0721 387621) anche per la qualità dello spettacolo che non mancherà di richiamare un pubblico vario e interessato.